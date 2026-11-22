В Восточно-Казахстанской области специалисты Казселезащиты приступили к еженедельным проверкам на 20 снегомерно-лавинных маршрутах. Как рассказали в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, с 15 ноября стартовал лавиноопасный сезон. Всего в регионе расположено 325 лавиносборов, больше 90 км дорог и десятки туристических баз, подверженных лавинной опасности. Чтобы вовремя выявить угрозу, сотрудники начали еженедельные проверки снегомерных реек.
Кроме того, второй год в популярной зоне отдыха Горная Ульбинка за состоянием снежной массы следит автоматизированная система, оснащенная датчиками температуры, ветра и осадков. Минувшей зимой в регионе провели 14 профилактических спусков снега общим объемом 5,2 тыс. кубометров. Среди факторов, которые могут спровоцировать стихию, специалисты Казселезащиты назвали длительные снегопады, резкие перепады температуры, ветер, интенсивное таяние, подрезание снежной кромки лыжниками, громкие крики, катание со склонов.