В Восточно-Казахстанской области специалисты Казселезащиты приступили к еженедельным проверкам на 20 снегомерно-лавинных маршрутах. Как рассказали в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, с 15 ноября стартовал лавиноопасный сезон. Всего в регионе расположено 325 лавиносборов, больше 90 км дорог и десятки туристических баз, подверженных лавинной опасности. Чтобы вовремя выявить угрозу, сотрудники начали еженедельные проверки снегомерных реек.