Провести 248 часов под завалами - врачи объяснили, как можно выжить

Общество
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Врачи объяснили, какие факторы помогут выжить людям под завалами, передает Кazpravda.kz со ссылкой на doctorpiter.ru.

Фото: smotrim.ru


Регулярно приходят вести из Турции о выживших, которых спасатели достают из-под обрушившихся домов. И чем дальше, тем эти известия все больше и больше походят на настоящее чудо.

Напомним, спустя 248 часов после землетрясения — это более 10 суток — в турецком Кахраманмараше из-под завалов достали живую 17-летнюю Алейну Олмез. 

А 45-летний Хакан Ясиноглу 278 часов провел под завалами в холод, без еды и воды. 
Как говорят врачи, эти случаи действительно удивительные. 

На выживание человека в таких условиях влияет много факторов. Но самый главный, по мнению врача-терапевта, кардиолога Мариинской больницы Назара Мамиева, возможность хотя бы немного двигаться.

"Считается, что без жидкости человек может прожить 8–10 суток. Здесь многое на самом деле зависит от обилия жировой ткани, которая при липолизе — процессе расщепления жиров — дает много воды и энергии. То есть чем больше у человека жировой ткани, тем выше у него вероятность выжить", - говорит врач.

Важнее еды и воды место, где все это время вынужден находиться человек. Оказался он плотно прижатым плитами или в некоем пространстве, куда поступает воздух и где есть возможность хотя бы шевелиться. 

При длительном синдроме сдавления и недостатке кислорода шансы на выживание стремятся к нулю. 

Был случай в 2019 году во время землетрясения на Гаити, когда сотрудник миссии ООН выжил, находясь под завалами 5 суток без еды и воды, благодаря тому, что оказался под столом — как под саркофагом. И там у него была возможность шевелиться.

В литературе встречаются данные, что именно молодые люди — до 20–25 лет — могут долго находиться в экстремальных условиях.

Также бывали случаи, когда пережить трудные жизненные ситуации людям помогали медитативные практики. Несколько лет назад был случай в Таиланде — 12 подростков 11–16 лет со своим тренером пошли в пещеру и не смогли выбраться из-за начавшегося наводнения.

Они там пробыли более двух недель — фактически без еды, питьевой воды, в ограниченном пространстве. Как писали потом СМИ, тренер учил ребят медитировать, и это в том числе помогло им дождаться помощи.

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