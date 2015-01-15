Общество
Провести аттестацию полицейских на знание новых ПДД предложили сенаторы
Айнур Курамысова
Депутаты Сената Парламента РК предлагают провести переаттестацию сотрудников полиции на знание введенных новых правил дорожного движения. С таким запросом на имя Премьер-Министра РК  обратился депутат Дулат Кусдавлетов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Поводом обращения с депутатским запросом является вызванная в обществе негативная реакция на введение в действие отдельных положений закона от 17 апреля 2014 года о дорожном движении и правил дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства от 13 ноября 2014 года № 1196. Отдельное внимание необходимо уделить уровню профессиональной подготовки сотрудников дорожной полиции вплоть до их переаттестации. Не только в знании требований закона, но и соблюдения охраняемых законов прав граждан.Особые резонансные вопросы коснулись мер, предусматривающих установку удерживающих устройств и автокресел, время, в течение которого сотрудник дорожной полиции обязан подойти к остановленному транспортному средству, дополнительному оборудованию, влияющему на безопасность дорожного движения, нанесению аэрографии на кузов, новому содержимому аптечки", – сказал Кусдавлетов.

По его словам, мониторинг общественного мнения в СМИ и интернет-ресурсах указывает, что причиной всех этих проблем являются некачественные законы, принимаемые депутатами Парламента.

"Так ли это? Безусловно, это не так. Любой законодательный акт, принятый Парламентом, соответствует всем предъявляемым требованиям, регулирует актуальные общественные отношения, складывающиеся в государстве, и отвечает международным стандартам. Введение обязательности установки удерживающих устройств – автокресел – было обусловлено своевременно", – возмутился депутат.

Кусдавлетов считает, что "всем ясно, что недовольство вызвано не просто изучением текста закона, а практикой его применения".

"Слабым его местом оказалось реализация его норм уполномоченными государственными органами. И теперь эти самые уполномоченные государственные органы пытаются на всех уровнях дать обществу невыученный урок. В связи с этим предлагаю Правительству переработать свое постановление по данному вопросу", – отметил он. 

Парламентарий напомнил, что при утверждении закона Правительству был дан полугодичный срок. "Могли бы дать и больше, если была бы обоснованная просьба Правительства для подготовки применения норм этого закона, который сегодня и вызывает недовольство. Эти полгода давались исполнительным органам для того, чтобы соответствующие государственные структуры приняли организационные, технические, разъяснительные и другие подготовительные меры по реализации требований закона. Однако, как видим, этого сделано не было", – подчеркнул Кусдавлетов.

По мнению сенатора необходимо при этом учитывать также состояние дорожной инфраструктуры, плотность автопотоков, категории населенных пунктов: столица, город областного, районного значения, села и аулы. 


Популярное

Все
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Кто работал, тот удержится, а кто был безликим «костюм-шалбар», тот мандат потеряет
Массовыми увольнениями завершился митинг работников скорой в Мангистау.
Воины-казахи в боях за освобождение Ленинграда
Сенсационные и ранее неизвестные документы о деятельности Алашорды обнаружены в архивах внешнеполитической истории МИД Японии
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 сентября
Жилье есть, но очень дорогое
Сильный шаг, способствующий началу консолидации
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
Быть верными принципам демократии
Из чего сделаны алматинцы
Казахстан: с достоинством по жизни
Открытость, ответственность, инклюзивность
О бизнесменах замолвите слово
По современным стандартам
Машиностроение: приоритет – казахстанскому
История в 3D-формате
Интересные находки «Прииртышья»
Эксперт о выборах: одним из главных конкурентов будет «кандидат «против всех»
Старт нового электорального цикла
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Любовь к языку как путеводитель
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Лидеры стран ШОС провели неформальную беседу
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 сентября
Порядка 300 казахстанцев нуждаются в трансплантации костного мозга, половина из них – дети
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 сентября
Токаев: ШОС – самая успешная международная организация в мире
Закон Республики Казахстан
Парламент РК принял поправки о 7-летнем сроке президентства и переименовании столицы
Геннадий Головкин потерпел поражение от "Канело"
Переименование столицы: нужно ли будет менять документы астанчанам
Около 11,5 млн заработали казахстанцы на недобросовестных предпринимателях
В Китае сгорел 200-метровый небоскрёб крупнейшего оператора связи China Telecom
Шоу, созданное на стыке технологии и музыки
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября

Читайте также

Общество , Образование
Аймагамбетов рассказал, где учатся и лечатся его дети
Общество , Россия
МИД РК напомнил казахстанцам, обеспокоенным притоком россия…
Общество
По 10 млн тенге могут выделить на агитацию кандидатам в пре…
Общество , Образование
Министр Нурбек попросил уважать его мнение и выбор его детей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]