Провести аттестацию полицейских на знание новых ПДД предложили сенаторы
Айнур Курамысова
Депутаты Сената Парламента РК предлагают провести переаттестацию сотрудников полиции на знание введенных новых правил дорожного движения. С таким запросом на имя Премьер-Министра РК обратился депутат Дулат Кусдавлетов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Поводом обращения с депутатским запросом является вызванная в обществе негативная реакция на введение в действие отдельных положений закона от 17 апреля 2014 года о дорожном движении и правил дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства от 13 ноября 2014 года № 1196. Отдельное внимание необходимо уделить уровню профессиональной подготовки сотрудников дорожной полиции вплоть до их переаттестации. Не только в знании требований закона, но и соблюдения охраняемых законов прав граждан.Особые резонансные вопросы коснулись мер, предусматривающих установку удерживающих устройств и автокресел, время, в течение которого сотрудник дорожной полиции обязан подойти к остановленному транспортному средству, дополнительному оборудованию, влияющему на безопасность дорожного движения, нанесению аэрографии на кузов, новому содержимому аптечки", – сказал Кусдавлетов.
По его словам, мониторинг общественного мнения в СМИ и интернет-ресурсах указывает, что причиной всех этих проблем являются некачественные законы, принимаемые депутатами Парламента.
"Так ли это? Безусловно, это не так. Любой законодательный акт, принятый Парламентом, соответствует всем предъявляемым требованиям, регулирует актуальные общественные отношения, складывающиеся в государстве, и отвечает международным стандартам. Введение обязательности установки удерживающих устройств – автокресел – было обусловлено своевременно", – возмутился депутат.
Кусдавлетов считает, что "всем ясно, что недовольство вызвано не просто изучением текста закона, а практикой его применения".
"Слабым его местом оказалось реализация его норм уполномоченными государственными органами. И теперь эти самые уполномоченные государственные органы пытаются на всех уровнях дать обществу невыученный урок. В связи с этим предлагаю Правительству переработать свое постановление по данному вопросу", – отметил он.
Парламентарий напомнил, что при утверждении закона Правительству был дан полугодичный срок. "Могли бы дать и больше, если была бы обоснованная просьба Правительства для подготовки применения норм этого закона, который сегодня и вызывает недовольство. Эти полгода давались исполнительным органам для того, чтобы соответствующие государственные структуры приняли организационные, технические, разъяснительные и другие подготовительные меры по реализации требований закона. Однако, как видим, этого сделано не было", – подчеркнул Кусдавлетов.
По мнению сенатора необходимо при этом учитывать также состояние дорожной инфраструктуры, плотность автопотоков, категории населенных пунктов: столица, город областного, районного значения, села и аулы.