​Провести оптимизацию налоговых льгот

Комитет по финансам и бюджету Сената Парламента провел заседание «круглого стола», в ходе которого обсуждены вопросы налоговой политики и совершенствования налогового администрирования.

Председатель Комитета по финансам и бюджету Рашит Ахметов обратил внимание участников «круг­лого стола» на то, что одним из актуальных вопросов сегодня являет­ся совершенствование налоговой политики, которая направлена на снижение уровня теневой экономики, увеличение поступлений в бюджет, стимулирование бизнеса к инвестированию и сокращение административных барьеров. Он отметил, что необходимо провести оптимизацию действующих налоговых льгот, пересмотреть специальные налоговые режимы в преддверии всеобщего декларирования. Требуют улучшения механизмы налогового администрирования. В связи с этим Правительством разрабатывается новый Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

В ходе мероприятия обсуждены вопросы налоговой политики и налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего бизнеса, а также дальнейшего совершенствования налогового администрирования.

По итогам «круглого стола» Комитетом по финансам и бюджету совместно с участниками разработаны рекомендации, которые будут направлены в Правительство.