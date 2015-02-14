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Провести подготовку к тендерам
Из депутатского запроса Мухтара ТИНИКЕЕВА
Финансовые средства под реализацию этих проектов зарезервированы из Национального фонда республики. При этом планируется создание порядка двухсот тысяч рабочих мест.
Однако, как выяснилось, проектов еще нет. Так, например, тендер на проектирование дороги Астана – Актобе – Атырау был объявлен на 24 декабря 2014 года. Срок проектирования – до марта 2016 года, и это только один участок, а не вся дорога. Соответственно тендер на строительство первых участков придется на зимний период 2015 года. Таким образом, производство работ начнется весной 2016 года. Весь 2015 год и полгода 2016 года не будет создано новых рабочих мест, а в условиях кризиса и отсутствия финансирования проектов есть риски потерять потенциал дорожно-строительной отрасли.
То же самое касается инфраструктурных проектов и в других регионах страны, входящих в программу «Нұрлы жол», – дороги Кызылорда – Жезказган – Караганда, Ушарал – Достык. А направление дороги Центр – Запад вообще еще не определено.
В связи с вышеизложенным предлагаем безотлагательно провести подготовку к тендерам на само строительство дорог и инфраструктурных проектов.
После определения подрядчиков на строительной части проектов обязать уполномоченный орган передавать поэтапно выполненные объемы проектирования. Таким образом, подрядчики смогут начинать заготовку материалов, производить вскрышу и разработку карьеров, обучение необходимых специалистов по программе «Занятость-2020» (грейдеристов, водителей, каткистов и т. д.). При этом финансирование строительной части нужно начинать по формам о заготовленных материалах. Проверку выполнения таких объемов вполне можно обеспечить.
Все эти меры позволят, как мы полагаем, оживить экономику страны, создать новые рабочие места уже в начале 2015 года, сократить сроки строительства и обеспечить своевременное поступление налогов в бюджет.

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