В Алматинской области простились с погибшим при теракте в Актобе офицером военной контрразведки КНБ Даниэлем Майлыбаевым. Панихида состоялась в доме его родителей в Талгаре. Проводить в последний путь майора пришли родственники, друзья, соседи и сослуживцы.

На траурном митинге соболезнования родным и близким погибшего выразили аким Алматинской области Амандык Баталов, подполковник Национальной гвардии РК Нурлан Мухамедов, председатель областного совета ветеранов Ермек Келемсеит. У Даниэля остались жена и четверо детей. По решению местных властей им выделят 5 млн тенге материальной помощи, а также предоставят трехкомнатную квартиру в строящемся доме в Талгаре. Все расходы, связанные с похоронами, взяли на себя районный акимат, общественные деятели и бизнесмены.

* * *

Южноказахстанцы проводили в последний путь 19-летнего Дос­бола Сапара, погибшего в ходе антитеррористической операции в Актобе. Уроженец села Коксу Шардаринского района служил в военной части 6655 Актобе. Солдат срочной службы вступил в борьбу с террористами и получил смертельное ранение.

В последний путь рядового Сапара Досбола провожали заместитель главнокомандующего Национальной гвардией РК генерал-майор Мухамедкали Сатов, сотрудники областного департамента по делам обороны и военнослужащие Шымкентского военного комиссариата, руководители города и области. В частности, аким области Бейбут Атамкулов отметил, что смерть Досбола – это трагедия не только для его семьи, но и для всех жителей области и страны. Он сообщил, что от имени акимата ЮКО семье погибшего воина будет оказана денежная помощь в размере 5 млн тенге. Наряду с этим администрация рассматривает вариант направить в Министерство культуры РК предложение о присвоении одной из улиц села, в котором он родился и жил, имени погибшего воина.

* * *

В Актобе состоялись похороны погибших от рук террористов. Продавец оружейного отдела магазина «Паллада» Андрей Максименко погиб на рабочем месте. В этот день, 8 июня, ему должно было исполниться 44 года. Прощание с Андреем состоялось у ставшего печально известным магазина, где он проработал четыре года и трагически ушел из жизни.

В этом же доме, где расположен магазин, хоронили 68-летнего пенсионера Николая Онищенко. Вооруженная толпа налетела на пожилого человека, когда он подъезжал к дому. Николай Онищенко не дожил до дня рождения сутки.

Случайной жертвой преступников стал и 35-летний Михаил Матросов. Михаил со своим братом Виктором зашли в магазин «Пантера», чтобы купить рыболовные снасти, где попали под обстрел налетчиков. От полученных ранений Михаил скончался в больнице, его брат Виктор был ранен, но врачи заверяют, что опасности его жизни уже нет.

Мерхана Тажибаева, 33-летнего сотрудника частной охранной службы, который был убит возле магазина «Паллада», похоронили 7 июня. Проститься с ними пришли много горожан. Были венки от руководства региона и города, маслихатов, общественных объединений.

* * *

Жители села Жаксыбай Жанибекского района Западно-Казахстанской области проводили в последний путь своего земляка – младшего сержанта Берикжана Калиева, погибшего при нападении на воинскую часть 6655 в Актобе, в которой он служил по контракту. На траурный митинг, прошедший в сельском Доме культуры, собрались его близкие, друзья, односельчане. В нем также приняли участие аким области Алтай Кульгинов, заместитель начальника штаба РгК «Батыс» Национальной гвардии РК полковник Мейржан Мухамбеткалиев, начальник управления военной подготовки РгК «Батыс» Нацио­нальной гвардии РК полковник Турсын Дусемалиев, заместитель начальника воинской части 6655 по воспитательной и социальной работе майор Бакберген Анешев. Они выразили соболезнования близким и родственникам.

– Смерть Берикжана – это трагедия не только для его семьи, но и для всех жителей области и страны. Он мужественно и с честью выполнил свой служебный долг и будет всегда жить в нашей памяти, – сказал аким области. – Мы разделяем ваше горе, будем оказывать необходимую помощь и поддержку. А преступников накажут самым строгим образом, – сказал Алтай Кульгинов.

У контрактника, который погиб, защищая мир и спокойствие казахстанцев, остались жена и четверо детей.