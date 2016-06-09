В Алматинской области простились с погибшим при теракте в Актобе офицером военной контрразведки КНБ Даниэлем Майлыбаевым. Панихида состоялась в доме его родителей в Талгаре. Проводить в последний путь майора пришли родственники, друзья, соседи и сослуживцы.
На траурном митинге соболезнования родным и близким погибшего выразили аким Алматинской области Амандык Баталов, подполковник Национальной гвардии РК Нурлан Мухамедов, председатель областного совета ветеранов Ермек Келемсеит. У Даниэля остались жена и четверо детей. По решению местных властей им выделят 5 млн тенге материальной помощи, а также предоставят трехкомнатную квартиру в строящемся доме в Талгаре. Все расходы, связанные с похоронами, взяли на себя районный акимат, общественные деятели и бизнесмены.
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Южноказахстанцы проводили в последний путь 19-летнего Досбола Сапара, погибшего в ходе антитеррористической операции в Актобе. Уроженец села Коксу Шардаринского района служил в военной части 6655 Актобе. Солдат срочной службы вступил в борьбу с террористами и получил смертельное ранение.
В последний путь рядового Сапара Досбола провожали заместитель главнокомандующего Национальной гвардией РК генерал-майор Мухамедкали Сатов, сотрудники областного департамента по делам обороны и военнослужащие Шымкентского военного комиссариата, руководители города и области. В частности, аким области Бейбут Атамкулов отметил, что смерть Досбола – это трагедия не только для его семьи, но и для всех жителей области и страны. Он сообщил, что от имени акимата ЮКО семье погибшего воина будет оказана денежная помощь в размере 5 млн тенге. Наряду с этим администрация рассматривает вариант направить в Министерство культуры РК предложение о присвоении одной из улиц села, в котором он родился и жил, имени погибшего воина.
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В Актобе состоялись похороны погибших от рук террористов. Продавец оружейного отдела магазина «Паллада» Андрей Максименко погиб на рабочем месте. В этот день, 8 июня, ему должно было исполниться 44 года. Прощание с Андреем состоялось у ставшего печально известным магазина, где он проработал четыре года и трагически ушел из жизни.
В этом же доме, где расположен магазин, хоронили 68-летнего пенсионера Николая Онищенко. Вооруженная толпа налетела на пожилого человека, когда он подъезжал к дому. Николай Онищенко не дожил до дня рождения сутки.
Случайной жертвой преступников стал и 35-летний Михаил Матросов. Михаил со своим братом Виктором зашли в магазин «Пантера», чтобы купить рыболовные снасти, где попали под обстрел налетчиков. От полученных ранений Михаил скончался в больнице, его брат Виктор был ранен, но врачи заверяют, что опасности его жизни уже нет.
Мерхана Тажибаева, 33-летнего сотрудника частной охранной службы, который был убит возле магазина «Паллада», похоронили 7 июня. Проститься с ними пришли много горожан. Были венки от руководства региона и города, маслихатов, общественных объединений.
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Жители села Жаксыбай Жанибекского района Западно-Казахстанской области проводили в последний путь своего земляка – младшего сержанта Берикжана Калиева, погибшего при нападении на воинскую часть 6655 в Актобе, в которой он служил по контракту. На траурный митинг, прошедший в сельском Доме культуры, собрались его близкие, друзья, односельчане. В нем также приняли участие аким области Алтай Кульгинов, заместитель начальника штаба РгК «Батыс» Национальной гвардии РК полковник Мейржан Мухамбеткалиев, начальник управления военной подготовки РгК «Батыс» Национальной гвардии РК полковник Турсын Дусемалиев, заместитель начальника воинской части 6655 по воспитательной и социальной работе майор Бакберген Анешев. Они выразили соболезнования близким и родственникам.
– Смерть Берикжана – это трагедия не только для его семьи, но и для всех жителей области и страны. Он мужественно и с честью выполнил свой служебный долг и будет всегда жить в нашей памяти, – сказал аким области. – Мы разделяем ваше горе, будем оказывать необходимую помощь и поддержку. А преступников накажут самым строгим образом, – сказал Алтай Кульгинов.
У контрактника, который погиб, защищая мир и спокойствие казахстанцев, остались жена и четверо детей.