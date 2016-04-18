​Проводили в последний путь

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«Позвольте выразить глубокие соболезнования в связи с невос­полнимой и тяжелой утратой для народа Казахстана, – говорится в телеграмме. – Макаш Татимов широко известен своими исследованиями в области демографии. С первых лет независимого Казахстана он работал и трудился во благо страны. Его имя и его труды сохранятся в памяти народа».

Макаш Татимов – академик Академии социальных наук и Академии политических наук, автор более 12 книг. Награжден орденами «Парасат», «Құрмет». М. Татимов скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни.

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