​Проводили в последний путь

«Позвольте выразить глубокие соболезнования в связи с невос­полнимой и тяжелой утратой для народа Казахстана, – говорится в телеграмме. – Макаш Татимов широко известен своими исследованиями в области демографии. С первых лет независимого Казахстана он работал и трудился во благо страны. Его имя и его труды сохранятся в памяти народа».

Макаш Татимов – академик Академии социальных наук и Академии политических наук, автор более 12 книг. Награжден орденами «Парасат», «Құрмет». М. Татимов скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни.