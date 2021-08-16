Проводит ли Минтруда опрос с вознаграждением, ответили казахстанцам
Информация о том, что Министерство труда и социальной защиты населения РК проводит опрос с последующим вознаграждением в размере 50 тысяч тенге, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
МТСЗН не проводит никаких опросов граждан посредством мессенджерей и социальных сетей.
«Предупреждаем граждан, что подобные рассылки могут использоваться злоумышленниками для получения доступа к аккаунтам и банковским счетам. Просим ни в коем случае не переходить по сомнительным ссылкам и не оставлять там свои личные данные, чтобы не стать жертвой мошенничества.
Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников», - призвали в ведомстве, напомнив, что распространение ложной информации карается по закону.