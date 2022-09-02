Проводить онлайн-трансляцию выборов предлагают депутаты – ответ Минюста

Вице-министр юстиции РК Алма Муканова в Мажилисе объяснила, почему нельзя вести онлайн-трансляцию выборов в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Вопрос поднял депутат Берик Дюсембинов. Он отметил, что мажилисмены предлагали ввести онлайн-трансляции хода выборов, начиная с момента получения бюллетеней и до их подсчета, чтобы исключить всякого рода нарушения.

«По поводу предложения узаконить онлайн-трансляцию выборов, могу сказать, что были и есть практические трудности технического и финансового характера. Не у каждой комиссии есть возможность оборудовать свои участки. Например, в сельских населенных пунктах не всегда и не везде есть интернет, как они будут проводить онлайн-трансляцию? Все упирается в финансы. Все поправки, которые не относятся к поручениям президента, они не проходят», - заявила в ответ Алма Муканова.

Вице-министр также добавила, что на рассмотрение мажилиса внесен проект закона, предоставляющий наблюдателям право проводить соответствующую фото и видеосъемку.

«Если есть ваши другие предложения касательно выборов, мы готовы с вами отработать», - заключила спикер.