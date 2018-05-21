​Проводник новой трансформации

Открывая сессию, министр по делам религий и гражданского общества Дархан Калетаев отметил, что Казахстан движется в одном направлении с мировыми трендами. Глава государства выделил пять главных мегатрендов планетарного развития. Среди них – цифровизация всех аспектов деятельности человека, энергетическая революция, быстрый рост численности населения планеты, изменение темпов и характера урбанизации, а также глобального рынка труда.

– Поэтому впервые в рамках трансформации АЭФ-2018 мы решили заглянуть в будущее граж­данского общества, обсудить, как новая гражданская активность будет влиять на повседневную жизнь людей и государства, – сказал министр.

Дархан Калетаев обратил внимание на то, что долгое время этот термин ассоциировался с участием в митингах и демонстра­циях. Но гражданская активность имеет под собой несколько иную основу – это сознательность каждого члена общества, которая выражается в соблюдении законов, нетерпимости к коррупции, участии в благотворительной деятельности, оплате налогов и так далее.

При этом глава МДРГО выразил мнение, что гражданское общество может стать проводником новой трансформации, для чего ему необходимо приобретать знания, развивать компетенции, совершенствовать культуру коммуникаций и общения.

На сессии Дархан Калетаев обратил внимание на несколько важных тенденций в развитии «третьего сектора». Так, по его словам, в мире растет уровень доверия к институтам гражданского общества. НПО участвуют в формировании планетарной повестки дня и активно ее реализуют. А благодаря развитию информационно-коммуникационных технологий мощную силу обрел новый вид гражданской активности – виртуальный.

Распространение Интернета и социальных сетей, которые очень сильно повлияли на самоорганизацию граждан и проявление их активности, действительно является одним из знаковых трендов в развитии гражданского общества и его институтов. Причем несет он в себе как плюсы, так и минусы.

Политолог Саясат Нурбек, выс­тупая на сессии, рассказал о результатах проведенного несколько лет назад Всемирным экономическим форумом исследования, в котором эксперты ВЭФ обозначили ряд факторов, влияю­щих на изменение гражданского общества. Один из них – транс­формация соучастия граждан, обусловленная технологичес­ким развитием. Сюда, к примеру, можно отнести так называемую «гражданскую журналистику», когда любой человек может взять на себя функции информатора о той или иной проблеме, ситуации и, имея в своем распоряжении колоссальные возможности социальных медиа, формировать повестку дня.

В целом, обсуждая современные тренды развития НПО, социального предпринимательства и новые формы гражданской активности, спикеры обращали внимание на то, что на деятельность «третьего сектора» в современном мире имеется большой спрос, и для этой сферы наступила возможность для выхода на новый уровень.

– Чем больше будет людей, вовлеченных в гражданские практики, в благотворительность, тем лучше. Можно вспомнить один из тех глобальных мегатрендов, о которых говорил Президент

Нурсултан Назарбаев, – трансформацию рынка труда, когда человека во многом смогут заменить роботы. Гражданское общество и в новых условиях будет той сферой, где человек останется человеком, – отметила директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ «Высшая школа экономики» Ирина Мерсиянова.

В рамках панельной сессии также была проведена интерактивная выставка, посвященная реализованным инновационным проектам и лучшим практикам в этой сфере.