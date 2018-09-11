Проворовавшиеся чиновники задержаны за взятку сотруднику СЭР ДГД Шымкента

Фото ©Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Чиновников задержали в Шымкенте при даче взятки сотруднику Службы экономических расследований городского департамента государственных доходов , передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу СЭР ДГД.

"8 сентября 2018 года сотрудниками СЭР ДГД Шымкента при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержаны с поличным при даче взятки группой лиц по предварительному сговору руководитель "Методического центра" ГККП при управлении образования по Туркестанской области Г. Себепова, руководитель отдела по развитию физической культуры У. Туткышбаев и главный бухгалтер того же ГККП А. Кущенко", – говорится в сообщении.

По данным ДГД, Себепова, Туткышбаев и Кущенко подозреваются в даче взятки в размере 6 миллионов тенге сотруднику СЭР ДГД Шымкента за положительное решение по ранее зарегистрированному в ЕРДР уголовному делу по факту хищения бюджетных средств, выделенных на проведение культурно-массовых мероприятий в сфере образования.

10 сентября в отношении руководителя "Методического центра" Себеповой и руководителя отдела по развитию физической культуры ГККП при Управлении образования по Туркестанской области Туткышбаева постановлением Шымкентского городского специализированного следственного суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по пункту 1 части 3 статьи 367 УК РК. Проводится досудебное расследование.

