Провожая год в «запас» Ольга ЗОЛОТЫХ

В заседании принял участие главнокомандующий Военно-морскими силами ВС РК контр-адмирал Жандарбек Жанзаков, командный состав воинских частей и кораблей.

В текущем году были разработаны новые программы и курсы по боевой подготовке. И интенсивность ее, по мнению офицеров, значительно возросла. Недавно казахстанские моряки посетили США, где перенимали опыт. К примеру, физической подготовки – отбора, самого проведения, определения ее уровня. Американские коллеги акцентировали внимание на подготовке старшин, так как они – основное звено управления личным составом.

В нынешнем году совместно с российскими моряками в акватории Казахстана были проведены крупные учения. Управление маневрами осуществлялось казахстанским командованием. Российские коллеги высоко оценили подготовку наших моряков.

– План по боевой подготовке был выполнен на 100%, – отметил контр-адмирал Жандарбек Жанзаков. – Главное внимание уделялось морской выучке. В этом году наши корабли совершили большой поход в море. Мы прошли вдоль границы с Россией, Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном. Это показало, что наши корабли, которые были построены на отечественном предприятии, наши экипажи готовы к выполнению своих задач.

Год 2014 в Военно-морских силах был объявлен годом боевой подготовки в подразделениях, отвечающих за материально-техническое обеспечение. Это подразделения тылового, технического обеспечения, в том числе пожарные команды, узлы связи. Подводя итоги года, можно сказать, что уровень подготовки этих подразделений значительно улучшился. В течение всего года они обеспечивали бесперебойную подачу всех материально-технических средств, продовольствия, ГСМ, воды.

А уже в следующем году казахстанских моряков ожидают настоящие соревнования. Россияне предложили провести в своей акватории морской биатлон, в котором будут соревноваться экипажи кораблей и подразделения морской пехоты.

В текущем году корабельный парк ВМС пополнился новым, третьим по счету ракетно-артиллерийским кораблем «Сарыарка». Он был построен на отечественном заводе «Зенит» в Уральске. В течение лета этот корабль прошел все виды испытаний – заводские и государственные. И вот недавно вошел в состав ВМС РК.

– В нем сосредоточена вся та современная техника, которая существует сегодня в мире, – сказал главнокомандующий ВМС.

В ближайшие годы планируется пополнение корабельного состава. На 2015 год заложены средства на строительство нового ракетного корабля водоизмещением 500–600 тонн. Основным вооружением корабля станет ударный противокорабельный ракетный комплекс. Свои предложения по подобному типу кораблей представили 8 государств.

В зависимости от водоизмещения такие корабли стоят от 25 млрд. до 80 млрд. тенге. Предполагается, что казахстанскому флоту он обойдется в 42 млрд. На сегодня задача уже поставлена перед «Зенитом». Проводится выбор стратегического партнера. Также в следующем году ВМС получат новый минно-тральный корабль. Строится он на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Корабль был заложен в 2013 году, и в следующем году будут проведены все заводские и швартовые испытания. А к концу года он войдет в состав ВМС ВС РК. Его водоизмещение – 150 тонн, осадка небольшая, что позволяет такому кораблю работать на мелководье.

– Увеличение количества кораб­лей – не самоцель. Мы ставим целью создать ВМС небольшие, мобильные, но хорошо оснащенные, – говорит Ж. Жанзаков.

Если говорить о развитии Воен­но-морских сил Казахстана, оно будет идти по 4 основным направлениям. Первое – это развитие береговой инфраструктуры, создание порта, строительство пирсов. Во-вторых, необходимо увеличивать корабельную группировку, в-третьих, создать систему видеонаблюдения и связи в казахстанском секторе Каспия, что позволит вести круглогодичный мониторинг. И последнее – создание береговых войск ВМС.

На встрече с личным составом также состоялось обсуждение Послания Президента народу Казахстана. Одним из направлений, о которых говорил Глава государства, стало строительство социального и арендного жилья, предоставление его гражданам в долгосрочную аренду с правом выкупа. Без посредников и под максимально низкие проценты – эти условия позволят снизить стоимость квартирных метров, а отсутствие первоначального взноса и низкие проценты сделают жилье более доступным для широких слоев населения.

– Речь идет и о том, что строительные компании будут строить дома, в том числе и для военно­служащих, – сказал главнокомандующий ВМС РК.

По словам Жандарбека Жанзакова, это очень удобно, выплачивать ежемесячно энную сумму и к концу службы выкупить эту квартиру. Ведь арендовать жилье и понимать, что ты не хозяин, – это совершенно другое. Возможно, военнослужащие будут оплачивать арендные квартиры из той компенсации, которую Министерство обороны выделяет им на аренду жилья.

Подводя итоги уходящего учебного года, Ж. Жанзаков отметил, что в текущем году командование ввело для личного состава пяти­дневную рабочую неделю. Это нововведение отменять не будут.

– В субботу-воскресенье военнослужащие должны отдыхать. В этом году мы еще введем новшест­во. Моим решением в нынешнем году вводится такое понятие, как день семьи. Я с командованием согласую этот вопрос. И мы решим, будет ли это первая – третья пятница месяца или вторая – четвертая. Что это за понятие – день семьи? Я могу сказать, что это мы не придумали, а подсмотрели у наших коллег в США, – поделился Жандарбек Жанзаков.

Таким образом, две пятницы в месяц военные моряки будут работать всего полдня, то есть до обеда. Послеобеденное время отдадут на решение бытовых и семейных вопросов.

– С 1 января мы это официально введем. Я считаю, что воен­нослужащие должны комфортно себя чувствовать, – добавил главнокоман­дующий ВМС ВС РК.

По итогам работы за прошедший учебный год 8 военнослужащих ВМС РК в Актау были награждены ценными подарками – ноутбуками, телевизорами и планшетами. Среди поощренных военнослужащие, у которых по четверо и более детей, у многих жены связаны с военной службой.

Подарки из рук главкома получили капитан 2-го ранга Асылхан Ахылбаев, старший лейтенант Кайрат Шаршанкулов, старшина 3-го класса Жаксыгат Жайлаубаев, главный старшина Булат Райымханов, старшина 3-го класса Бекжан Жумагулов, мичман Серик Назикбаев, младший сержант Иса Бакытжанов и главный старшина Елена Другакова.



