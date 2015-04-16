Прояви гражданскую активность Статьи 953 Жубаныш БАЙГУРИНОВ

Выступая перед трудовым коллективом компании, председатель президиума союза Рашид Жаксылыков говорил о том, что в условиях нынешней мировой нестабильности необходимость принятия четких, взвешенных решений имеет огромное значение для судьбы страны. Поэтому он призвал всех принять активное участие в голосовании и сделать правильный выбор. Это станет своеоб­разным ответом на глобальные вызовы нынешнего времени.



На встрече также выступили генеральный директор Союза сервис­ных компаний Казахстана Дауржан Аугамбай, руководитель ТОО "Спарта" Максат Санкибаев, бухгалтер этой же компании Алла Рафикова, молодой специалист Олжас Юсубалиев. Они высказали мнение о том, что нынешние выборы – это исторически важный этап для каждого казахстанца, и от голоса каждого гражданина РК будет зависеть дальнейшее процветание страны – это наш вклад в независимость, проявление гражданской активности и зрелости.