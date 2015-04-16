Прояви гражданскую активность

Выступая перед трудовым коллективом компании, председатель президиума союза Рашид Жаксылыков говорил о том, что в условиях нынешней мировой нестабильности необходимость принятия четких, взвешенных решений имеет огромное значение для судьбы страны. Поэтому он призвал всех принять активное участие в голосовании и сделать правильный выбор. Это станет своеобразным ответом на глобальные вызовы нынешнего времени.
На встрече также выступили генеральный директор Союза сервисных компаний Казахстана Дауржан Аугамбай, руководитель ТОО "Спарта" Максат Санкибаев, бухгалтер этой же компании Алла Рафикова, молодой специалист Олжас Юсубалиев. Они высказали мнение о том, что нынешние выборы – это исторически важный этап для каждого казахстанца, и от голоса каждого гражданина РК будет зависеть дальнейшее процветание страны – это наш вклад в независимость, проявление гражданской активности и зрелости.