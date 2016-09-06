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​Проявили характер
Аскар СУЛТАН

Национальная команда Казахстана по футболу сыграла вничью (2:2) с Польшей в стартовом матче отборочного цикла чемпионата мира-2018. Встреча, проходившая на столичном стадионе «Астана Арена», получилась зрелищной.

Начало встречи полностью осталось за гостями: первый гол был забит уже на девятой минуте, когда полузащитник Бартош Капустка замкнул фланговый прострел. На 35-й «белые орлы» удвоили счет, когда защитник казахстанцев Елдос Ахметов в своей штрафной сфолил на нападающем мюнхенской «Баварии» Роберте Левандовски. Пострадавший точно и уверенно реализовал пенальти – 0:2.

У поляков в первой половине игры было еще несколько возможностей для взятия ворот, но... не повезло. Впрочем, могли отличиться и наши соотечественники.

Все кардинально поменялось во втором тайме. Причем мало кто ожидал, что сборная Казахстана соберется, проявит характер и повергнет в уныние футболистов и болельщиков сборной Польши. Ну а героем встречи стал наш форвард Сергей Хижниченко. На 51-й минуте он мастерски обыграл защиту и вратаря гостей и забил первый гол, а на 58-й оформил дубль и сделал счет равным – 2:2.

В оставшееся время обе команды могли вырвать победу, а потому ничью можно считать вполне достойным результатом. Правда, с этим не согласны были гости, которые, упустив нити игры, стали грубить – особенно отличился Левандовски. Вначале он разбил губу нашему защитнику Елдосу Ахметову, а потом схватил капитана хозяев Бауыржана Исламхана за шею. Не лучше себя повел и защитник Камиль Глик, пытавшийся ногами поднять лежавшего на траве после столкновения Исламхана. Тем не менее казахстанцы не поддались на провокации и впервые в своей истории не проиграли полякам (до этого были три поражения).

После стартовых встреч в группе Е лидерство возглавила сборная Дании, которая одержала домашнюю победу над Арменией со счетом 1:0. Далее расположились Польша, Казахстан, Румыния и Черногория – последние две команды также сыграли вничью между собой – 1:1. Замыкает турнирную таблицу закавказская команда.

В следующем матче квалификации ЧМ-2018 сборная Казахстана восьмого октяб­ря встретится в гостях с Черногорией, а через три дня дома примет национальную команду Румынии. 

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