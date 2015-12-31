​Проявили мужество

Впрочем, сами герои в один голос говорят, что ничего выдающегося в их поступках нет. Мол, в критической ситуации любой поступил бы так же... Данияр Кауышкан – обычный студент гуманитарного колледжа Кызылорды. В свои 18 лет он спас жизнь годовалому малышу.

В тот день Данияр работал по хозяйству во дворе родительского дома. Увидев, что у соседей случился пожар, сразу же бросился на выручку. В дальней комнате, как выяснил парень, отрезан огнем маленький Мейр­жан. И юноша не раздумывая бросился его спасать. Благодаря решительным и смелым действиям Данияра ребенок остался жив. А молодого человека наградили медалью «За героизм, проявленный в чрезвычайной ситуации».

Гражданский подвиг в нынешнем году совершил и житель поселка Достык Западно-Казахстанской области – 13-летний Никита Тюкин. Подросток вытащил из воды двух девочек, после чего сам оказал им первую неотложную помощь.

Дело было на реке Чаган. Увидев захлебывающуюся девочку, Никита подплыл к ней и помог добраться до берега. Но подружка спасенной уже пошла ко дну. И тогда отважный подросток стал нырять. На берег он вытащил уже не дышавшую девочку, однако не испугался. Увиденное по телевизору он решил применить на деле и сделал ей непрямой массаж сердца. В итоге обе живы и здоровы. Позже Никиту пригласили в департамент по ЧС, чтобы выразить благодарность за мужество.

А вот еще один случай с детьми. Героем на этот раз стал пятиклассник Мейрамбек Аубакиров из Уральска. Прошлой зимой он сумел вытащить из ледяной воды своего же сверстника.

Мальчишки в тот день решили подурачиться на неокрепшем льду Урала. И когда тот начал вдруг трескаться, друзья бросились врассыпную, в воде оказался один Алихан. Не растерялся только Мейрамбек, и пока другие наблюдали за происходящим, он взял длинную палку и бросил ее Алихану, после чего вытащил мальчика за плечи.

О том, что к полынье надо полз­ти, а не бежать, говорит спаситель, он знает из школьных уроков. Но папа мальчика уверен, что одних знаний тут мало, его сын – настоящий герой, который не только не испугался, но и не растерялся в нужный момент.

Вторую жизнь молодой девушке подарил павлодарец Кирилл Терешко. Но чтобы вытащить 19-летнюю заложницу пожара, ему пришлось разбить окно. При этом осколок стекла выбил мужчине глаз. Всем миром для проведения дорогостоящих медицинских процедур за рубежом собирали ему деньги. Но больше всего помогли отечественные врачи, которые на бесплатной основе сделали успешную операцию герою из Павлодара.

А эта история 23-летнего Данияра Аманжола из Кокшетау, который, кстати, работает полицейским. Правда, когда он полез за детьми в пылающий дом, рабочий день его уже давно закончился. Все произошло стремительно, и он даже не помнит, как разбил стекло и залез внутрь… Помнит только детские руки, что стучали в окно, пытаясь его разбить, а еще отважную мать, не хотевшую выходить без еще одного ребенка, что остался в дальней комнате. К счастью, все завершилось благополучно. И все четверо малышей вместе с матерью остались целы и невредимы.

В Шымкенте патрульный полицейский спас тонущего юношу на реке Бадам. Купаясь, молодой человек зацепился за что-то ногой и не мог выбраться из воды самостоятельно. И если бы не сержант полиции Сапархан Акбаев, то неизвестно, как все могло бы закончиться. Полицейский не раздумывая, прямо в одежде бросился в воду и вытащил парня…

Немногим позже отличился участковый инспектор капитан полиции Дамир Елеусизов из Восточно-Казахстанской облас­ти. Он спас женщину, заблудившуюся в камышовых зарослях на одном из озер Уланского района. Туда пострадавшая приехала с семьей на отдых, но, отойдя немного от своего лагеря, забрела в болото.

Дело было вечером, и женщина совсем потеряла ориентацию. Хорошо, что с собой у нее оказался сотовый телефон, именно он был единственной связующей нитью между ней и полицейским, потратившим не один час на поиски.

На руках вынес из горящего дома мужчину и двух женщин командир 2-го отделения комендантского взвода младший сержант Азамат Макенов в Караганде. Правда, для этого ему пришлось дважды заходить в огонь. Но в результате удалось спасти сразу несколько жизней. Его поощрили знаком «Ұлттық ұлан қызметінің үздігі» II степени.

А эта история уже о солдате из регионального командования «Батыс» Нацгвардии Казахстана (Актау). Военнослужащий Бекжигит Батырбеков спас четырехлетнюю девочку, которая упала в канализационный колодец. Молодой человек перепрыгнул через высокий забор и вытащил ребенка. Не растерявшись, он также сделал малышке искусственное дыхание. За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность он представлен к награде главнокомандующего Национальной гвардии РК.

И в завершение пара слов еще об одном казахстанце, о котором всегда будут помнить жители уже зарубежного государства. Отдыхая с семьей в Таиланде, Вячеслав Попов спас пятилетнего мальчика от крокодилов. На зрелищном шоу этот ребенок едва не упал в водоем с хищниками.

Резвясь, мальчишка перевалился через ограждение, но находившийся неподалеку Вячеслав, бросив вещи, буквально перехватил падающего ребенка. Малыш чудом уцелел, а его родители, оказавшиеся российскими туристами, пообещали, что никогда не забудут своего спасителя из Казахстана.