Проявили мужество

Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, в поселке Касыма Кайсенова двое работников коммунального предприятия устраняли неис­правность в канализационном люке. В какой-то момент один мужчина потерял сознание, его напарник спустился в колодец, чтобы помочь, но тоже упал без сознания. На тревожные крики и людей возле люка обратил внимание криминалист Уланского района Асет Нагашбаев, он сообщил о случившемся участковому инспектору Нурдаулету Тетепову. Инспектор по веревке спустился в колодец, сначала помог выбраться одному мужчине, затем другому. И дальше передал их бригаде скорой помощи.

«Благодаря решительным действиям наших сотрудников удалось избежать трагедии, – отметили в департаменте. – Когда человеку нужна помощь, полицейские не раздумывают, даже если им самим грозит опасность».