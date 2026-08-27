Проявили мужество

Общество
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Усть-Каменогорске полицейским Асету Нагашбаеву и Нурдаулету Тетепову, спасшим двоих мужчин, вручили почетные грамоты.

фото ДП ВКО

Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, в поселке Касыма Кайсенова двое работников коммунального предприятия устраняли неис­правность в канализационном люке. В какой-то момент один мужчина потерял сознание, его напарник спустился в колодец, чтобы помочь, но тоже упал без сознания. На тревожные крики и людей возле люка обратил внимание криминалист Уланского района Асет Нагашбаев, он сообщил о случившемся участковому инспектору Нурдаулету Тетепову. Инспектор по веревке спустился в колодец, сначала помог выбраться одному мужчине, затем другому. И дальше передал их бригаде скорой помощи.

«Благодаря решительным действиям наших сотрудников удалось избежать трагедии, – отметили в департаменте. – Когда человеку нужна помощь, полицейские не раздумывают, даже если им самим грозит опасность».

#полиция #Усть-Каменогорск #награждение

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