Проявили сознательность и ответственность

Политика
2447
Алина Светина
Свыше 90% сотрудников компании на сегодня уже получили прививки от коронавирусной инфекции. Генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наир сообщил, что достигнутый показатель – один из самых высоких в Группе компаний ArcelorMittal, которые расположены в разных странах мира.

В своем обращении к коллективу компании он поблагодарил сотрудников за проявленные ими высокую сознательность и ответственность.

"90% вакцинированных – это более 32 тысяч наших сотрудников и более 4 тысяч работников подрядных организаций, то есть почти каждый из вас. Для всех нас это большая победа!" – сказал он.

Все руководители АО "АрселорМиттал Темиртау" также получили прививки от коронавирусной инфекции.



Биджу Наир особо отметил роль Елбасы Нурсултана Назарбаева, Президента Рес­публики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, а также Правительство в лице Премьер-министра Аскара Мамина в организации прививочной кампании.

"Казахстан является одной из немногих стран мира, где вакцины не только доступны, но и существует возможность их выбора. Разработана и национальная вакцина", – добавил он.

Биджу Наир поблагодарил также акима Карагандинской области Жениса Касымбека за активную помощь в организации вакцинации для сотрудников компании. Прививочные пункты действовали на территории предприятий, куда со всем необходимым оборудованием выезжали медицинские работники.

В своем обращении Биджу Наир призвал тех, кто еще не получил вакцину против COVID-19, привиться в ближайшее время. Он напомнил, что вакцинация – это единственный путь, направленный на сохранение человеческих жизней.

