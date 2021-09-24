Свыше 90% сотрудников компании на сегодня уже получили прививки от коронавирусной инфекции. Генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наир сообщил, что достигнутый показатель – один из самых высоких в Группе компаний ArcelorMittal, которые расположены в разных странах мира.В своем обращении к коллективу компании он поблагодарил сотрудников за проявленные ими высокую сознательность и ответственность."90% вакцинированных – это более 32 тысяч наших сотрудников и более 4 тысяч работников подрядных организаций, то есть почти каждый из вас. Для всех нас это большая победа!" – сказал он.Все руководители АО "АрселорМиттал Темиртау" также получили прививки от коронавирусной инфекции.Биджу Наир особо отметил роль Елбасы Нурсултана Назарбаева, Президента Рес­публики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, а также Правительство в лице Премьер-министра Аскара Мамина в организации прививочной кампании."Казахстан является одной из немногих стран мира, где вакцины не только доступны, но и существует возможность их выбора. Разработана и национальная вакцина", – добавил он.Биджу Наир поблагодарил также акима Карагандинской области Жениса Касымбека за активную помощь в организации вакцинации для сотрудников компании. Прививочные пункты действовали на территории предприятий, куда со всем необходимым оборудованием выезжали медицинские работники.В своем обращении Биджу Наир призвал тех, кто еще не получил вакцину против COVID-19, привиться в ближайшее время. Он напомнил, что вакцинация – это единственный путь, направленный на сохранение человеческих жизней.