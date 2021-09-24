Свыше 90% сотрудников компании на сегодня уже получили прививки от коронавирусной инфекции. Генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наир сообщил, что достигнутый показатель – один из самых высоких в Группе компаний ArcelorMittal, которые расположены в разных странах мира.
В своем обращении к коллективу компании он поблагодарил сотрудников за проявленные ими высокую сознательность и ответственность.
"90% вакцинированных – это более 32 тысяч наших сотрудников и более 4 тысяч работников подрядных организаций, то есть почти каждый из вас. Для всех нас это большая победа!" – сказал он.
Все руководители АО "АрселорМиттал Темиртау" также получили прививки от коронавирусной инфекции.
Биджу Наир особо отметил роль Елбасы Нурсултана Назарбаева, Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, а также Правительство в лице Премьер-министра Аскара Мамина в организации прививочной кампании.
"Казахстан является одной из немногих стран мира, где вакцины не только доступны, но и существует возможность их выбора. Разработана и национальная вакцина", – добавил он.
Биджу Наир поблагодарил также акима Карагандинской области Жениса Касымбека за активную помощь в организации вакцинации для сотрудников компании. Прививочные пункты действовали на территории предприятий, куда со всем необходимым оборудованием выезжали медицинские работники.
В своем обращении Биджу Наир призвал тех, кто еще не получил вакцину против COVID-19, привиться в ближайшее время. Он напомнил, что вакцинация – это единственный путь, направленный на сохранение человеческих жизней.