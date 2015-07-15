Проявились спринтерские гены Свежий выпуск 447 Юрий Лифинцев

Но наибольшим вниманием прессы пользовалась героиня Кванджу алматинская бегунья Виктория Зябкина, выигравшая в Южной Корее три золотые медали – на дистанциях 100 м, 200 м и в эстафете 4 х 100 м. К слову, на сайте универсиады размещена специальная папка под названием Multi Medallist, в которую в течение соревнований заносились фамилии спортсменов, получивших наибольшее количество наград. Так вот, наша Виктория Зябкина там стоит очень высоко, значится всеми признанной героиней Студенческих игр.

Во время торжественных встреч спорт­сменов в аэропорту часто случается, что толком поговорить с ними так и не удается. Неистовые болельщики с транспарантами, слоганами и охапками цветов, объятия родственников, будто несколько лет не видевших своих сыновей и сестер, багажи и отъезжающие в город машины... Да и просто уставшие после соревнований и нелегких перелетов спортсмены... Их тоже надо понять.

С Зябкиной тоже эксклюзива не получилось: пообщались немного при выходе спортсменов из зоны паспортного контроля, задали Виктории вопросы на пресс-конференции, что-то успели спросить перед самым ее отъездом... С миру по нитке – и кое-что для небольшого материала собрать удалось.

– Виктория, вы не чувствовали робости, когда выступали в одном забеге с представительницами таких легкоатлетических держав, как США, Ямайка?

– Волков бояться – в лес не ходить. А если честно, то мы решили – пусть они нас боятся. И, знаете, перед финальным эстафетным забегом чувствовали, что те же американки волнуются сильнее нас, на них давила большая ответственность, ведь команда США привыкла побеждать и никому не уступать «золота».

– Мы часто делаем прогнозы на эстафетные дистанции исходя исключительно из суммарных результатов бегунов, участвующих в самых эмоциональных легкоатлетических состязаниях. Но далеко не всегда индивидуальные скоростные качества оказываются решающими в командном беге. Скажите, вы в своем квартете отрабатываете технику передачи палочки, следите за тем, как не выбежать из обозначенного коридора?

– Безусловно! Это один из решающих моментов в эстафетном беге – четкая, безупречная передача палочки, и по­этому мы тщательно отрабатываем этот прием. Я очень люблю эстафетный бег, который позволяет справиться с эмоциями, сплачивает команду. В Кванджу нам нужно было только безупречно передать друг другу эстафетную палочку, во всем остальном мы, благодаря нашим тренерам, были абсолютно уверены. Я бежала на последнем этапе, и очень благодарна подругам по команде, которые передали мне палочку первой среди всех команд-финалисток.

– Не так давно вы выступали на этапах Гран-при Азии в Таиланде и выиграли там тоже три золотые медали. Скажите, сильно отличаются азиатские соревнования от универсиадских?

– Отличия огромные: спринт в Азии и спринт в мире трудно поставить на одну доску. В Соединенных Штатах Америки, Европе, на Ямайке спринт более развит, чем в самых передовых легкоатлетических странах Азии.

– На сегодняшний день три золотые медали Всемирной универсиады – ваши главные спортивные трофеи?

– Да, но надеюсь на этом не останавливаться. В Кванджу каждый раз выходила на старт просто для того, чтобы получать удовольствие. Для побед ничего не надо делать сверхъес­тественного, просто выходи на беговую дорожку и в охотку делай то, что любишь и умеешь делать. Вот тогда ты не просто побеждаешь, но и при этом получаешь удовольствие.

– Иногда говорят: «Как назовешь корабль, так он и поплывет»... А вас родители назвали Викторией!

– Так я еще и Викторовна по отчеству! Победа Победовна по-нашему.

– А кто вас первым поздравил после выигрыша золотой медали на дистанции 100 метров? Наверное, мама?

– Скажу честно: звонков и сообщений было миллион и ото всех подряд: семьи, любимого человека, одноклассников, одногруппников, с кем тренируюсь, знакомых и незнакомых людей.

– Виктория, у вас же и папа был весьма известным спринтером, несколько лет выступал за сборную Казахстана, причем бегал те же дистанции – 100 и 200 метров. И мама выступала на очень высоком уровне, тоже была бегуньей.

– Да, папа в свое время не только за сборную Казахстана бегал, но и за сборную СССР...

– И вот теперь вы не только стали легкоатлеткой, но и выступаете на папиных и маминых дистанциях. Просто поразительно!

– Да, во всем надо «винить» гены. И их же благодарить. Тем не менее мама иногда говорит, что природа на ней и на моем папе отдохнула, отдав все лучшее дочке, то есть мне. Мама признает, что они с папой были хорошими спортсменами, но их Вика стала лучше. Надо оправдывать такие комплименты.

– И для этого у вас есть прекрасный шанс – летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро...

– Не будем забегать вперед, что-то загадывать. Как получится – так тому и быть. Я совершенно не предполагала выиграть в Южной Корее три золотые медали, но когда получилось, поняла, насколько это приятно...

– Но Всемирные универсиады у вас еще будут?

– Непременно!



