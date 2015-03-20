Проявить активность Свежий выпуск Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

Обращаясь к горнякам, директор предприятия Марал Бекеев отметил большую значимость этого политического события, поскольку оно направлено на укрепление стабильности в стране. Выборы станут консолидирующим фактором, позволят Казахстану твердо идти по намеченному пути и направить все силы на реализацию приоритетных экономических, социальных программ.

В своем выступлении руководитель комбината подробно остановился на достижениях и перспективах развития предприятия, подчеркнув, что благодаря стабильной, устойчивой работе, огромным возможностям, которые созданы государством для человека труда, растет и потенциал Донского ГОКа, успешно решаются социальные обязательства. Работники ГОКа сегодня могут приобрести жилье на самых оптимальных условиях, получить образование по востребованным в компании специальностям, поправить свое здоровье бесплатно в одном из лучших медицинских центров, к их услугам прекрасный физкультурно-оздоровительный центр...

Словом, сегодня создано фактически все для плодотворной и полноценной жизни горняков. Поэтому, как отметил Марал Бекеев, в ходе избирательной кампании необходимо сделать правильный выбор – отдать свои голоса за будущее страны, за будущее детей и внуков, за нашу стабильность.

Проявить активность на предстоящих выборах призвала на собрании и председатель профсоюзного комитета предприятия Раушан Бекмуханова. Об этом же в своих выступлениях говорили представитель совета ветеранов Донского ГОКа Сагидулла Клюмов, электрослесарь ремонтного цеха № 1 Досым Исмурзин, начальник смены железнодорожного цеха Ирина Артемова.

По итогам собрания было принято обращение. В нем коллектив комбината призвал всех казах­станцев принять активное участие в голосовании на выборах Президента РК 26 апреля 2015 года.