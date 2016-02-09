​Проявить себя в учебе и на практике

Инициатива молодежного крыла партии «Нур Отан» встретила широкую поддержку со стороны восточноказахстанских работодателей. В их числе – молодой предприниматель, директор ТОО «Усть-Каменогорская бумажная фабрика» Ерлан Жармухаметов. Предприятию, которое он возглавляет, нет еще и года, но в его коллективе уже трудятся несколько выпускников детских домов.

– Мы намерены расширять имеющиеся производственные мощности, поэтому в скором времени планируем создавать дополнительные рабочие места, – говорит Ерлан. – Разумеется, в первую очередь будем рассматривать кандидатуры тех выпускников, у которых на сегодня нет родителей и даже близких родственников.

Аяулым Фазылжанова, студентка 4-го курса Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серикбаева, потеряла родителей в 12-летнем возрасте. Девушка уверена, что без работы не останется, ведь она учится на отлично и к тому же успела пройти две учебно-производственные практики на предприятиях региона.

– Знаю нескольких ребят, которые трудоустроились в рамках проекта «Сәттi қадам», – рассказывает Аяулым. – У меня хорошая специальность, на которой я обучаюсь по государственному гранту. Все эти годы состою в рядах «Жас Отана» и принимаю активное участие в общественной жизни города.

На сегодня проектом охвачено 240 студентов выпускных курсов высших и средних специальных учебных заведений ВКО. Резюме этих ребят будут включены в кадровый резерв предприятий, подписавших вчера меморандумы.

О своей готовности помочь ребятам с устройством после окончания обучения заявили также в ходе подписания меморандумов генеральный директор ТОО «Восток-Молоко» Сейлжан Сайлаубаев, директор ТОО «Ореол LTD» Сергей Коротин и другие руководители крупных предприятий области.