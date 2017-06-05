Пройдут международную сертификацию

Сегодня на базе Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан начал работу семинар по обучению госслужащих и сотрудников государственных организаций на тему «Основы проектного управления». Он организован в рамках эффективной реализации программы «Рухани жаңғыру», направленной на модернизацию общественного сознания.

Целью обучения является развитие практических навыков и компетенций в сфере проектного управления. Преподаватели академии, прошедшие специальную международную сертификацию, помогут слушателям освоить теоретические и практические аспекты использования проектного подхода при разработке и реализации программ и проектов в различных сферах.

В рамках семинара обучение пройдут 150 слушателей из всех регионов страны, в том числе ряд представителей центральных и местных исполнительных органов.