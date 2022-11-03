Прождавший автобус 33 минуты Досаев высказался о проекте BRT в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал проект BRT (скоростной автобусный транспорт), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал акимата города.

За 5 лет проект BRT не был завершен, и остались очевидные проблемы, в том числе нерегулируемые надземные переходы и отсутствие интервалов у автобусных маршрутов. Об этом аким города рассказал, отвечая на вопрос на встрече с жителями Алмалинского района.

«Имел честь на днях проехать по BRT на автобусе. Я прождал 32-й маршрут 33 минуты, потому что 4 автобуса в этот день не вышли на маршрут. Причина – в городе нет необходимого запаса автобусов. Для разрешения этой ситуации в этом году и в течение следующего года будет произведен закуп 300 новых автобусов и 100 троллейбусов», – сообщил Ерболат Досаев.

По словам акима, классическое скоростное BRT начинается от Тимирязева/Байтурсынова и доходит до места, где выделенная полоса, а до этого момента автобусы идут по правой полосе и застревают на каждом светофоре.

«Проблемы есть, и мы будем решать их вместе. Никто не собирается проделанную работу выбрасывать в мусорный ящик. BRT доведем до ума», – отметил аким города.