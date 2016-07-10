Прожиточный минимум в Алматы составил 24 710 тенге

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В июне текущего года величина прожиточного минимума в Алматы составила 24 710 тенге, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на издание "Вечерний Алматы"
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Эта цифра включает расходы на приобретение мяса и мясопродуктов – 18,3%, масел и жиров – 3,6%, молока, сыра и яиц – 13%, сахара, чая и специй – 2%, фруктов и овощей – 13,4%, рыбы – 2,1%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 7,6%.
Прожиточный минимум – необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.