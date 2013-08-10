Прозрачно и честно

Политика

Путь к сегодняшним выборам начинался с момента обретения Казахстаном независимости, когда под руководством Главы государства стали проводиться последовательные реформы, направленные на децентрализацию исполнительной власти. О важности этих политических процессов говорит и тот факт, что в Стратегии «Казахстан-2050» одним из приоритетов социально-политического развития Президент Нурсултан Назарбаев вновь назвал реформу государственного управления. Суть идеи децентрализации заключается в передаче необходимых для принятия решений прав и ресурсов от центра к региональным органам власти. Иначе без эффективной системы управления на местном уровне дальнейшая демократизация власти станет невозможной.

В новой концепции, изложенной в Стратегии «Казахстан-2050», отмечается, что развитие местного самоуправления позволит повысить качество управления на аульном, сельском уровне и расширит участие граждан в решении вопросов местного значения. Указ Президента РК от 24 апреля 2013 года, в соответствии с которым на этой неделе были проведены выборы акимов сельских округов и городов районного значения, стал логичным продолжением политических реформ. Ученым еще предстоит проанализировать это чрезвычайно важное для всех нас событие, сделать прогнозы и наметить дальнейшие пути политического развития Казахстана.

Но уже ясно, что выборы сельских акимов – основных проводников государственного управления на местах, став важным этапом в демократизации нашего общества, будут способствовать дальнейшему повышению эффективности управления, ответственности органов исполнительной власти перед населением и развитию гражданского общества.

Дина ЕШПАНОВА, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК

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