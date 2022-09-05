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Прозрачность, обновление, конкуренция
Ерлан Карин, Государственный советник РК

Очередное Послание Президента открывает принципиально новую политическую веху в истории страны.

Глава государства задает сис­теме власти качественно иные стандарты. Это предельная прозрачность в принятии важнейших политических решений, постоянное обновление, открытая конкуренция.

Решение Президента обнародовать весь электоральный график – беспрецедентный шаг для казахстанской политической практики.

Запуск всего избирательного цикла обусловлен необходимос­тью кардинальной перезагрузки нашей политической системы и полностью соответствует логике конституционной реформы, поддержанной большинством граждан на июньском референдуме.

Последовательное проведение сначала выборов Президента, а затем выборов депутатов Мажилиса и маслихатов позволит сфокусироваться на решении насущных и стратегических задач по социально-экономическому развитию Казахстана. Другими словами, не собьется набранный ритм модернизации страны.

Весомым фактором в пользу проведения досрочных выборов являются нарастающая геостратегическая напряженность и турбулентность мировой экономики. Непредсказуемость динамики развития мировых процессов множит риски и вызовы не только для отдельных государств, но и для целых регионов.

Еще одной центральной инициативой нового Послания является предложение Главы государства установить ограничение мандата Президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания.

Это предложение – детально взвешенное решение, которое в случае его одобрения Парламентом предопределит будущее политической системы Казахстана.

При этом избрание одного лица Президентом лишь на один семилетний срок – политическая инновация, сейчас не имеющая прецедентов в близком и далеком окружении Казахстана. Норма однократного президентства прежде всего нацелена на долгосрочную стабилизацию политической системы, устранение рисков монополизации власти и укрепление базовых принципов демократии.

Инициатива об однократном президентском сроке является логичным продолжением уже реализованных шагов по окончательному отходу от суперпрезидентской модели. Это беспартийность Главы государства, запрет его родственникам занимать должности в госструктурах и госкомпаниях, перерас­пределение части президентских полномочий в пользу других институтов власти. Введение однократности президентского срока таким образом замыкает процесс институционализации президентской республики с оптимальным балансом властных полномочий.

Инициатива о проведении в первой половине следующего года внеочередных выборов в Мажилис и маслихаты всех уровней также исходит из логики программы политической модернизации.

Выборы по одномандатным округам в рамках внедряемой смешанной избирательной сис­темы станут важным фактором повышения политической культуры в стране и мощным ин­струментом артикуляции интересов граждан на местах.

Избирательное законодательство скоро заработает по новым правилам. Упрощается процедура регистрации политических партий, что уже сегодня способствует возникновению новых партий, появлению новых лиц в политике, повышению политической конкуренции. И этот тренд необратим, с углублением политической модернизации он будет только нарастать.

Обновление представительных органов власти, новые принципы формирования Мажилиса и маслихатов тесно увязаны с комплексной трансформацией исполнительной вертикали – Правительства и акиматов. В состав Правительства в будущем войдут не только представители от набравшей большинство голосов партии, но и представители других парламентских партий.

В целом все представленные в Послании политические инициа­тивы комплексно наполняют реальным содержанием ключевую формулу нашего государственного строительства «сильный Президент – влиятельный Пар­ламент – подотчетное Правительство». Новая реформа дает старт избирательному циклу, что позволит осуществить перезапуск всей политической системы.

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