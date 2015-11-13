​Прозрачность плюс экономия

ТОО «СК-Фармация» подвела итоги тендера по закупу лекарств на будущий год. Всего было объявлено к закупу 725 наименований на общую сумму 79 млрд тенге.

Примечательно, что впервые удалось добиться максимальной прозрачности при проведении тендера по госзакупкам, что весьма ак­туально в данное время. Саму же эту процедуру, которая длилась с 10 до 18 часов, впервые можно было наблюдать в онлайн-режиме на веб-сайте компании.

Как рассказали в «СК-Фарма­ция», во время проведения тендера число проявивших интерес к удаленному просмотру в тот день превысило 2 тыс. человек. Вне всяких сомнений это хороший результат, который можно назвать первым шагом к прозрачности данной процедуры.

Говоря о самом тендере, следует отметить, что в нем приняли участие 55 потенциальных поставщиков. Из них к определению наименьшей цены через аукцион было допущено 36 компаний.

Отдавая предпочтение этим поставщикам, тендерная комиссия в первую очередь проверила соответствие данных дистрибьюторов предъявляемым к ним квалификационным требованиям, а качество самих лекарственных средств – на идентичность национальным и международным стандартам.

Стоит также обратить внимание на тот факт, что во время этого мероприятия реальную поддержку получили отечественные товаропроизводители, которые подали заявки по 105 лотам на 8 млрд тенге. При этом новым на этом тендере стало то, что преимущество на поставку медикаментов получили компании, у которых есть сертификат GDP, который подтверждает соответствие стандарту надлежащей дистрибьюторской практики.

Всего в тендере поучаствовало 13 компаний, которые имеют такой сертификат.

А итоги тендера таковы: из 725 ло­тов аукцион прошел по 149 лотам на сумму 18,8 млрд тенге.

– Благодаря механизмам прозрачности нам удалось расширить конкурентную среду, что привело к снижению цен. Нам удалось сэкономить порядка 1 миллиарда тенге бюджетных средств. Более того, мы получили наиболее качественные медицинские лекарства из предложенных поставщиками, – сделал акцент председатель правления ТОО «СК-Фармация» Нуржан Алибаев.

К примеру, показательным ста­ло снижение цены по лоту 724 «Эфавиренз». Так, при плановой цене 447,97 тенге за единицу благодаря аукциону препарат был закуплен по 35,9 тенге. Иначе говоря, в 12 раз дешевле. А общая экономия бюджетных средств только по одному этому лоту превысила 370 млн тенге.

К слову сказать, по лотам, в которых в этом тендере поставщики лекарств участие не приняли, единым дистрибьютором будет проведена дополнительная работа, а также приняты все меры по обеспечению бесперебойных поставок в 2016 году.