Прозрачный акимат

Такое мнение заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев высказал при подведении итогов прошедшего в Петропавловске внеочередного заседания межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции при акимате СКО. В мероприятии приняли участие прибывшие вместе с ним члены республиканской специальной мониторинговой группы, а также представители местных исполнительных и территориальных органов.
Открывая заседание, аким СКО Кумар Аксакалов отметил, что повышение качества оказания государственных услуг – один из главных механизмов профилактики коррупции. Пути к этому определены четкие – контроль, принципиальность оценок при участии общественных организаций, полная прозрачность. Кроме того, как подчеркнул Алик Шпекбаев, каждый госорган должен проводить внутренний анализ по выявлению коррупционных рисков.
Как доложил руководитель департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Галым Турсунбаев, с начала года более 50 госорганов прошли проверки, результатом которых стали 149 рекомендаций (по итогам акции «Тайный покупатель», например, вынесено 64 замечания). Сейчас государственные органы оказывают 384 вида услуг, за истекшие 9 месяцев по СКО их было предоставлено 3,5 млн.
Для минимизации коррупционных рисков в этой сфере во всех районах открываются уголки самообслуживания, а информирование населения о возможностях использования онлайн-услуг стало одной из приоритетных задач исполнительной власти. Внедряется новый проект – «Открытый акимат», который направлен на создание удобной площадки для консультации и первичной помощи, – опыт будет распространен на все районы.
Об этих и других мерах рассказал руководитель аппарата акима СКО Мадияр Кожахмет, комментируя факт снижения жалоб со стороны населения: по сравнению с прошлым годом их стало на 25% меньше.