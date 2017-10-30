Прозрачный акимат

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Валерий Мерцалов, Северо-Казахстанская область

Такое мнение заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодейст­вию коррупции Алик Шпекбаев высказал при подведении итогов прошедшего в Петропавловске внеочередного заседания межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции при акимате СКО. В мероприятии приняли участие прибывшие вместе с ним члены республиканской специальной мониторинговой группы, а также представители местных исполнительных и территориальных органов.

Открывая заседание, аким СКО Кумар Аксакалов отметил, что повышение качества оказания государственных услуг – один из главных механизмов профилактики коррупции. Пути к этому определены четкие – контроль, принципиальность оценок при учас­тии общественных организаций, полная прозрачность. Кроме того, как подчеркнул Алик Шпекбаев, каждый госорган должен проводить внутренний анализ по выявлению коррупционных рисков.

Как доложил руководитель департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Галым Турсунбаев, с начала года более 50 госорганов прошли проверки, результатом которых стали 149 рекомендаций (по итогам акции «Тайный покупатель», например, вынесено 64 замечания). Сейчас государственные органы оказывают 384 вида услуг, за истекшие 9 месяцев по СКО их было предоставлено 3,5 млн.

Для минимизации коррупционных рисков в этой сфере во всех районах открываются уголки само­обслуживания, а информирование населения о возможностях использования онлайн-услуг стало одной из приоритетных задач исполнительной власти. Внедряется новый проект – «Открытый акимат», который направлен на создание удобной площадки для консультации и первичной помощи, – опыт будет распространен на все районы.

Об этих и других мерах рассказал руководитель аппарата акима СКО Мадияр Кожахмет, комментируя факт снижения жалоб со стороны населения: по сравнению с прошлым годом их стало на 25% меньше.

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