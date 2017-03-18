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​Прозрачный бюджет как залог стабильности

Адия Кенжегулова

Председатель Сената Касым-Жомарт Токаев в своем вступительном слове напомнил, что Глава государства Нурсултан Назарбаев в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» поручил кардинально повысить эффективность бюджетных расходов. А также подчеркнул, что в новой экономической реальности, в условиях медленного восстановления экономики и ограниченных финансовых возможностей, бюджетная политика государства должна стать основным механизмом стимулирования структурных изменений в национальной экономике.

Спикер высказался за рачительное использование государственных финансов: «Чрезмерные траты недопустимы. Необходимо значительно сократить, а, возможно, и прекратить расходы на многозат­ратные проекты так называемого имиджевого характера».

В выступлении отмечена тенденция к увеличению расходной части бюджета опережающими темпами по сравнению с ростом доходной части. Налоговая политика государства должна отвечать современным глобальным вызовам, главным образом стимулировать деловую активность, способствовать повышению доходов, помогать малому и среднему бизнесу, убежден спикер. В то же время все низкоэффективные налоговые преференции требуется пересмотреть.

Особое внимание Касым-Жомарт Токаев обратил на вопросы расходования средств Национального фонда. Председатель Сената считает, что стране предстоит создать новую модель экономического роста и научиться жить по средствам в условиях конкуренции и рынка. На эту стратегическую задачу нацеливает и Третья модернизация Президента. Нужно продолжать работу по снижению зависимос­ти бюджета от нефтяных цен, улучшать администрирование налогов, обеспечить переход к оптимальной структуре бюджетных расходов.

В своем докладе министр финансов Бахыт Султанов проинформировал участников мероприятия о­ долгосрочных приоритетах развития бюджетной системы и мерах, направленных на повышение эффективности использования средств бюджета.

Основные направления фискальной политики в рамках повышения устойчивости государственных финансов сенаторам представил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

Член Счетного комитета по контролю за исполнением респуб­ликанского бюджета Айгуль Мухаметкарим рассказала о внедрении новых подходов к осуществлению государственного аудита и финансового контроля.

В программу мероприятия вош­ли также выступления замес­тителя акима Мангистауской области Шолпан Ильмуханбетовой и заместителя председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Нуржана Альтаева.

Подводя итоги дискуссии, председатель Комитета по финансам и бюджету Сената Рашит Ахметов подчеркнул, что Правительству необходимо выработать предложения по изменению действующего налогового, бюджетного и другого законодательства с целью создания благоприятных условий для развития предпринимательства, стимулирования государственно-частного партнерства, совершенствования сферы государственных закупок. Сенатор отметил, что парламентарии намерены держать на постоянном контроле исполнение принятых по итогам слушаний рекомендаций. 

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