Прозвенел звонок в Кенене

Все здесь радует глаз и поднимает настроение: и прос­торные учебные классы, и оснащенные современным оборудованием компьютерные, лингафонные и медицинский кабинеты, прекрасные актовый и спортивный залы. Столовая источает аппетитные ароматы и готова каждый день потчевать ребят вкусной горячей пищей.

Особая гордость коллектива – собственные теплица и ботанический участок, где строители ТОО «Таразкурылысинвест» посадили плодовые деревья. До конца 2015 года в области распахнут двери еще 18 современных школ.

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Жамбылская область