Прямая речь Свежий выпуск 609

– День рождения новой столицы и день рождения Первого Президента страны для большинства казахстанцев давно слились в один большой праздник.

Этот праздник ассоциируется с Независимым Казахстаном, у руля которого стал Нурсултан Назарбаев,­ изначально ратующий за единство всех жителей страны, укрепление национального суверенитета и международного авторитета Казахстана.

За годы независимости наша страна пережила грандиозные изменения в экономике и социальной сфере. Они очевидны, и их отмечают все казахстанцы. Не сомневаюсь, что Президенту удастся воплотить все свои самые смелые проекты, которые он задумал во благо своего народа, потому что хорошо знаю его огромный потенциал и титаническую работоспособность, которые присущи ему еще с молодости. Мы познакомились с Нурсултаном Назарбаевым более полувека назад и с тех пор поддерживаем контакты. Дружба, закаленная Казахстанской Магниткой, с годами только крепнет, а каждая встреча – это возможность вспомнить молодость и обсудить грандиозные перемены в стране и, конечно же, развитие Астаны.

Астана не перестает удивлять и восхищать меня. Город поражает грандиозным размахом строительства и насыщенной культурной жизнью. Довольно часто бывая в столице, замечаю все новые и новые объекты. И я хочу, чтобы все казахстанцы помнили, что импульс этому бесконечному стремлению к совершенству придает Глава государства, взявший на себя ответственность о переносе столицы и доказавший всему миру, что нет ничего невозможного, если руководствуешься интересами государства и заботишься о своем народе.



Аделина ЯГОФАРОВА, студентка, Алматы:

– У меня есть давняя мечта – побывать на праздновании Дня столицы в Астане. По телевидению смотрела репортаж об участии Главы государства в торжественной церемонии поднятия Государственного флага. Меня переполняло чувство гордости! Представляю, какой эмоциональный подъем испытывали люди, которые непосредственно присутствовали там. А пока с друзьями отмечаем День столицы дома, в Алматы. Пойдем в Парк Первого Президента. Это символично, ведь Астана неразрывно связана с именем Нурсултана Назарбаева!



Дмитрий Ли, спортсмен, Атырау:

– День столицы мы с друзьями отметили организацией показательных соревнований по силовому экстриму. Наша цель была не просто сделать зрелищное шоу, а показать привлекательность занятий спортом. Фраза «В здоровом теле – здоровый дух» сегодня очень актуальна, особенно по отношению к молодежи.

Не зря же Глава государства постоянно отмечает: все, что делается в Казахстане, делается в первую очередь ради будущих поколений. А новое поколение должно быть в хорошей физической форме, интеллектуально развитым и богатым духовно. Для достижения этого в стране есть все условия, и Астана служит примером тому. В столице построены прекрасные спортивные сооружения, проходят крупные турниры.

Для всех, кто занимается спортом, главным является лозунг «Быстрее, выше, сильнее!». Мне кажется, что и Астана является чемпионом среди мировых столиц, покоряя все новые и новые вершины. С днем рождения, главный город страны!



Бота КАНАТОВА, аниматор, Астана:

– И для детей, и для взрослых в дни празднования Дня города было подготовлено много интересного и увлекательного. Ребятню развлекали кук­лы-маскоты – персонажи любимых мультфильмов и комиксов. Выставки, экспозиции, акции, викторины. А взрослые могли попробовать свои силы в соревновательных конкурсах. Кстати, за это полагалось хорошее вознаграж­дение, так что их участники могли не только отдохнуть, повеселиться, но и даже заработать. Так что этот День столицы отличался особой оригинальностью.



Элина ПАУЛИ, председатель координационного совета молодежных объединений АНК Павлодарской области:

– Мне довелось участвовать в важнейших форумах страны – в очередном, XVI Съезде партии «Нур Отан», в работе XXI сессии Ассамблеи народа Казахстана и других важных мероприятиях. Выступая, я всегда говорила, что за годы независимости в Казахстане созданы все условия для развития молодежных инициатив. Как представитель молодежи, хочу сказать: молодые казахстанцы смотрят в будущее с уверенностью. Мы четко видим цель и знаем, к чему стремимся.

Чувствуя поддержку государства, молодежь уверенно создает семьи. Так, в прошлом месяце в Павлодаре более 140 молодых семей получили ключи от новых квартир. Тысячи одаренных и талантливых студентов из простых семей обучаются в ведущих вузах мира по программе «Болашақ». Подготовку высокопрофессиональных кадров ведет Назарбаев Университет. В каждом областном центре дети могут обучаться в Назарбаев Интеллектуальных школах. В этом чувствуется влияние столицы и особенно нашего Президента.

Мы, молодежь, гордимся своей прекрасной столицей. А также тем, что она является одним из мировых центров по решению глобальных проблем. Процветай и хорошей, Астана!



Талгат КАРЛЫГАШЕВ, программист, Астана:

– Я родом из Актобе, а в Астане живу девять лет. За это время столица стала родным городом, и праздник мы отмечаем всей семьей. В нынешнем году была особо насыщенная программа. Дети увидели воздушное шоу, посетили многие достопримечательности города-именниника.



Гульшаш УТЕБАЛИЕВА, предприниматель, поселок Переметное Зеленовского района ЗКО:

– День столицы отмечается буквально в каждой казахстанской семье. К нему в нашей кулинарии мы готовим особый ассортимент.

Несколько лет назад я воспользовалась кредитом, полученным по программе «Занятость-2020». Но сначала прошла обучение на курсах основ предпринимательства, организованных региональным ФРП «Даму», поскольку прибыльным может быть только грамотно организованный и постоянно развивающийся бизнес. Как показала практика, не ошиб­лась. Беспрецедентные меры поддержки, которые оказываются в нашей стране малому и среднему бизнесу, позволяют открывать свое дело всем, кто не боится работы. Они изменили образ жизни и на селе. Реальные результаты дает идея Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева об организации Общества Всеобщего Труда. Мы благодарны ему за постоянное внимание, которое он уделяет развитию предпринимательства, за то, что живем и работаем в мирной, стабильной и независимой стране. Лидер нации абсолютно прав, когда говорит, что от Астаны по всему Казахстану расходятся лучи успеха. В этот праздничный день особенно отчетливо ощущаешь гордость за столицу, которая стала известна всему миру.

В День Астаны мы работаем до самого позднего вечера. Все более популярной становится у нас национальная кухня – баурсаки, чебуреки, курт и кумыс. Покупателей особенно много, поскольку люди ходят в гости, поздравляют друг друга. День рождения столицы – всем праздникам праздник. А какой же праздник без щедрого дастархана!



Виктор ГОРБУНОВ, фотограф, Алматы:

– Сегодня на улицах много людей. У всех праздничное настроение. Все фотографируются, улыбаются, поздравляют друг друга!

Я присоединяюсь к этим поздравлениям и от всей души желаю всем счастья, радости, мирного неба над головой! А еще желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни нашему Президенту Нурсултану Назарбаеву!



