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​Прямая речь
Гук Дмитрий

– Считаю, что двигателем в развитии казахстанского бизнеса давно стала женщина, которая в самые сложные годы, взвалив на себя все эти тюки, китайские сумки, стояла на рынке и первой проложила дорогу для всего предпринимательства. Почему прои­зошло именно так? Да потому, что женщина по своей природе бизнесмен, потому что она хозяйка в семье, она умеет считать, очень надежная, ответственная и не боится никаких трудностей, преодолевая их ради своей семьи и детей. Поэтому малый и средний бизнес в принципе держится на плечах женщин.

Ассоциация деловых женщин Казахстана внесла особый вклад, потому что она учила женщин, добивалась для них кредитов, она сплотила их, дала им силы, крылья. Каждая из женщин в ассоциации – это лидер, который в любое время может подключиться к политике, но все они занимаются сейчас тем, что нужнее в данный момент стране.

Дильдора АЛИМБЕКОВА, председатель Национальной ассоциации микрофинансовых институтов Узбекистана:

– Я очень горжусь теми достижениями, высотами, которых достигли казахстанские женщины. Более двадцати лет мне довелось возглавлять Ассоциацию деловых женщин Узбекистана и наблюдать за тем, как наши подруги в Казахстане активно участвуют в экономической, общественной жизни страны, проводят благотворительную работу. Были у нас и общие успешные проекты. И сегодня то активное движение, которое проходит под эгидой ассоциации, – пример для всех. Посудите сами: женщины выполняют функцию, исторически возложенную на них, – сохраняют очаг и в то же время занимаются бизнесом, повышая свой экономический статус, становятся финансово устойчивыми и могут дать хорошее образование своим детям, что немаловажно в наше время.

Одна из тем саммита посвящена вопросам интеграции. И я думаю, что интеграционные процессы между нашими центральноазиатскими республиками должны проходить более активно, потому что вместе взятые, а нас – более 60 миллионов человек, мы можем сделать многое. У нас большой потенциал в плане трудовых ресурсов, полезных ископаемых. Через наши страны проходят трансконтинентальные пути. И все это может нас объединить и позволить работать сообща, так как в одиночку в сегодняшних условиях выживать тяжело.

Валерия ДЕЛА-РОСА, старший менеджер группы финансирования и развития малого и среднего бизнеса Европейского банка реконструкции и развития:

– Мы только что запустили программу по поддержке женщин в бизнесе совместно с банком «ЦентрКредит» и надеемся, что этот проект окажет положительное влияние на развитие казахстанской экономики. Женщины Казахстана, а этот вывод сделан за время многолетнего сотрудничества, очень сильные и уверенные в ведении бизнеса, креативные, предприимчивые. Очень приятно видеть большие делегации бизнес-леди со всех регионов страны, и я уверена в том, что их устойчивость в деловой сфере еще более возрастет.

Зинаида КИЧИГИНА, директор гимназии № 38, Усть-Каменогорск:

– Двадцатилетие Ассоциации деловых женщин для меня – большой праздник, потому что я посвятила не один десяток лет заботе о женщинах, была в свое время депутатом, председателем женсовета и теперь член ассоциации. Женщины проявляют себя в бизнесе очень ярко, ведь они честные, справедливые, внимательные, не агрессивны и потому могут получать прибыль, что называется, без жертв. Не побоюсь сказать, что мои соратницы составляют золотой фонд республики, успешно справляясь с работой во благо свое и страны, сохраняя семейные ценности и воспитывая детей, тем самым обогащая общечеловеческую культуру.

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