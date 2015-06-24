Свежий выпуск Прямая речь

Я абсолютно солидарен с такой формулировкой, так как вступить в эту меж­дународную организацию не просто. Казахстан признали как страну с благоприятным инвестиционным климатом. Переговоры о вступлении в нее активно велись последние несколько лет. Они сопровождались кропотливой и скрупулезной работой по отстаиванию своих позиций и национальных интересов. Вступление в ВТО говорит о признании наших достижений, экономического роста в самых различных сферах, а также свидетельствует о широких и стабильных международных связях нашей страны. Все эти факторы стали основанием для принятия этого решения.

Казахстан – одна из немногих стран СНГ, ставшая членом ВТО. Это очень важное достижение для молодого государства. Надо понимать, что вместе с большими перспективами, которые открываются перед нами, предстоит отвечать и на вызовы. Теперь все казах­станские предприятия должны работать по правилам ВТО. Им предстоит более высокая конкуренция на мировом уровне, а качество выпускаемой продукции должно соответствовать международным стандартам. Сегодня задача по внедрению новых технологий, тес­ного сотрудничества с наукой становится еще более актуальной для отечественных предприятий. Если казахстанские товаропроизводители будут выпускать продукцию высокого качества, для них откроются новые рынки. Уверен, что динамично развивающийся казахстанский бизнес будет и впредь идти вперед, используя преимущества ВТО.



Анатолий МИШИН, почетный гражданин Петропавловска:

– Вступление нашей страны в ВТО означает вхождение в мировую торговую элиту. Факт сам по себе отрадный, хотя, знаю, вызывающий кое у кого опасение: а сможем ли? В связи с этим, думаю, прежде всего надо переделать собственное сознание, однозначно и твердо усвоить: мы можем все, способны на равных конкурировать с зарубежными производителями.

Взять, к примеру, «Петропавловский трубный завод», его изделия пользуются постоянным спросом, а недавно предприятие вышло на дальнее зарубежье, где высокое качество товара подразумевается само собой. Другой пример «навскидку»: как вы думаете, в Саудовской Аравии потребитель разбирается в мясной продукции? Еще как, даже избалован выбором. Следовательно то, что колбасы петропавловского ТОО «Казмясопродукт» получили в этой стране самую высокую оценку, убедительно говорит о том, что для ТОО открытая дверь в ВТО означает только дополнительные возможности расширения географии поставок.

Как видим, тот, кто изначально делал ставку на повышение производительности труда, высокое качество товара, оказывается в выигрыше. Ну а пренебрегавшие этими требованиями и на местном рынке особых успехов не добивались. Теперь время разговоров прошло, настала пора настоящей, без скидок, работы, для которой в нашем государстве создана законодательная база, вызывающая восторг у всех иностранных предпринимателей.



Анис ИСТЕЛЮЕВ, исполнительный директор ОЮЛ «Ассоциация предпринимателей ЗКО»:

– Уверен, что обращение Главы государства в связи с завершением переговоров о вступлении в ВТО в центре внимания всех казахстанцев и в первую очередь – предпринимателей. Это большая и значимая победа, достижение цели, к которой наша независимая страна шла многие годы. Как абсолютно верно отмечает Лидер нации, членство в ВТО открывает новые экономические горизонты, обеспечивая предприятиям еще более широкий доступ к рынкам, а потребителям – большой выбор товаров и услуг.

Президент как мудрый и дальновидный стратег всегда действует последовательно и целенаправленно. Именно поэтому работать в условиях жесткой конкуренции представители бизнеса уже научились. Хорошей «школой качества» стал Евразийский экономический союз. К тому же сегодня всем понятно, что альтернативы интеграции с мировым сообществом нет. Очень радует и то, что Казахстан сумел отстоять свои позиции, касающиеся отечественного содержания, поддержки местных товаропроизводителей.

В Приуралье подписаны десятки партнерских меморандумов с недропользователями, от выполнения которых в немалой степени зависит загрузка заводов и использование возможностей сферы услуг. Да, сегодня тем, кто привык трудиться по старинке, придется нелегко. Но успешным бывает только тот бизнес, который учитывает требования завтрашнего дня.



Мурат АБЕНОВ, директор Палаты предпринимателей Костанайской области:

– Вступление в ВТО – это большой, зримый шаг в поступательном развитии нашей страны. Это та организация, которая конкретно отвечает нашему давнему стремлению интегрироваться в мировую экономику.

Конечно, работа в условиях ВТО предоставит нам не только большие возможности, но и предъявит высокие требования. Главное, чего побаиваются отечественные предприниматели, – высокая конкуренция между производителями разных стран по качеству и цене продукции. А также в нашем аграрном регионе остро стоит вопрос поддержки сельского хозяйства государствами мира, равенства условий производства. Но эти вопросы предварительно много лет тщательно прорабатывались перед вступлением в ВТО. Тем временем Казахстан стал известным в мире участником экспортно-импортной деятельности, приобрел опыт и репутацию. Да и сколько можно бояться, в конце концов! Уже более 160 стран вошли в ВТО, и ни одна не поворачивает обратно.

Наше государство отстояло многие важные позиции своих предпринимателей перед вступлением в организацию, будет поддерживать их и в дальнейшем. Все же в этом шаге очень много позитива, и бизнес воспринимает его с новыми надеждами на лучшее будущее.



Дмитрий КОРЕПАНОВ, президент ОФ «Конгресс молодежи Казахстана», Павлодарская область:

– С удовлетворением узнал о том, что страны – члены рабочей группы по вступлению Казахстана в ВТО одобрили окончательный пакет документов и признали нашу страну полноправным членом международной организации, регулирующей 98% всей мировой торговли.

Приятно было читать сообщение секретариата министра РК по делам экономической интеграции о том, что «вступление Казахстана в ВТО напрямую повлияет на признание Казахстана в мировом сообществе в качестве надежного торгового партнера с благоприятным и прозрачным инвестиционным и деловым климатом». И что «страны – члены ВТО проявили высокий интерес к присоединению молодого, быстро развивающегося государства к ВТО».

По долгу своей общественно-политической деятельности в молодежной организации Казахстана мне часто приходится встречаться со сверстниками из многих стран мира. Все они проявляют большой интерес к нашей стране, к ее экономике и культуре и желают, чтобы она была в орбите ведущих стран мира.

Вступление Казахстана в ВТО принесет нам не только новые импортные товары, но и перестройку нашей экономики и подхода к труду. Мы должны будем работать так, чтобы наша продукция стала востребованной за рубежом. Промышленность и сельское хозяйство уже сейчас готовятся к этому. И мы обязаны с честью пройти этот путь и выйти в число экономически и технологически развитых государств. Казахстану это по силам.



Святослав ЛИМ, генеральный директор ТОО «РОГ «КМ», Кызылорда:

– Завершившиеся недавно переговоры, по итогам которых все 52 участника рабочей группы единогласно одобрили вступление Казахстана во Всемирную торговую организацию, очень важное событие для дальнейшего успешного развития экономики нашего государства. Уже в текущем году мы можем получить полноправное членство в этом международном институте, который откроет казахстанскому бизнесу новые возможности для роста, выхода на внешние рынки.

Я в очередной раз убеждаюсь в мудрости политики нашего Лидера нации, который всегда добивается поставленной цели. ВТО была одной из главных, но в то же время существенное значение имели условия, которые должны были обеспечить благоприятный режим развития казахстанской экономики. И я очень рад, что мы подошли к этому вопросу, как говорится, с холодной головой, поставив во главу угла суверенные интересы.

Сегодня наша экономика достаточно окрепла, успешно проходит испытания очередной волной мирового экономического кризиса, который мы, жители страны, просто не ощущаем в свой жизни. Принимаемые государством меры нивелируют негативные последствия. В качестве примера можно привести программу «Нұрлы жол», благодаря которой только строительство жилья в Кызылорде увеличится в текущем году в 5 раз. А это ведь не только тысячи новых благоустроенных квартир, но и рост возможностей для стройиндустрии: наращивание выпуска стройматериалов и увеличение вакансий. Символично, что именно в текущем году в областном центре начато строительство мощного стекольного завода. Строительное листовое стекло в домах казахстанцев тоже скоро будет свое, местное.

Хочется напомнить и о уже реализованных сотнях проектах в рамках программы индустриально-инновационного развития, которые открыли десятки тысяч рабочих мест. Практически во всех сферах – от промышленности до сельского хозяйства – проводится модернизация, преобразилась транспортная инфраструктура. Все эти проекты, наряду с мощной поддержкой государства, значительно укрепили позиции нашего бизнеса, которому под силу теперь и решение более глобальных задач. Поэтому сегодняшние стартовые возможности вступления Казахстана в ВТО, на мой взгляд, имеют глубоко позитивные перспективы. И этот новый этап в развитии нашей страны мы, уверен, пройдем достойно: нарастим и упрочим партнерские экономические связи и добьемся существенного роста инвестиций в нашу экономику.



Гедиминас Черняускас, экс-вице-министр здравоохранения Литвы:

– Я много слышал о вашей стране до этого и знал приблизительно статистику, но то, что увидел – выше моих представлений. Когда видишь комплексность развития по крайней мере столицы, она действительно впечатляет. Думаю, что в какой-то степени опыт вашей и моей страны взаимно дополняют друг друга. У нас много общего. Конечно, направления развития немного разные, но это хорошо, так как можно обмениваться опытом: у вас есть опыт в одном вопросе, у нас – в другом. Еще: хорошо, что быстрое развитие проходило в обеих странах. К примеру, посетив Республиканский диагностический центр, был впечатлен новыми направлениями, новыми формами как в рамках оснащенности и в рамках услуг, которые он предоставляет, так и в рамках организации системы оказания услуг. Люди создают новое, и это очень интересно.



Джонатан Аддлтон, региональный директор Агентства США по международному развитию в Центральной Азии:

– Казах­стан достиг в области охраны здоровья матери, ребенка и планирования семьи значительных успехов. …С 2004 года в стране показатель материнской смертности снижен на 65%. Младенческая смертность за последние пять лет – на 60%. Кроме того, частота применения практики планирования семьи увеличилась с 10% до 50%. Это большие достижения. Я впечатлен позитивными успехами Казахстана в этой сфере.



Златан Сабич, консультант Всемирного банка:

– Система электронного здравоохранения в Казахстане только развивается, но еще предстоит много работы. Исходя из того, что сделано сейчас, можно сказать, что это очень амбициозная система, и она будет очень впечатляющей. На сегодняшний день вся информация хранится на уровне одной больницы, одной поликлиники. Но все это в будущем поднимется на уровень всей страны и позволит более централизованно и правильно использовать эту информацию.