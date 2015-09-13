Прямая речь

Свежий выпуск
636
– Благодаря политике Главы государства по сохранению исторического и культурного наследия в стране проведена масштабная работа: отреставрированы десятки археологических и архитектурных памятников, выпущено более 600 книг.
Сейчас в честь юбилея Казахского ханства во всех регионах республики организованы различные мероприятия, в которые вовлечены тысячи и тысячи казахстанцев. Это не только народные гуляния, концерты, выставки. Повсеместно проходят научные конференции, встречи ученых разных стран, заседания «круглых столов». Весь казахстанский народ объединился вокруг истории, вокруг независимости, вокруг великой идеи «Мәңгілік Ел».
Историческую значимость 550-летия Казахского ханства переоценить невозможно. Мы осознаем это сейчас, и, надеюсь, это поймут и осмыслят будущие поколения казахстанцев.

Бырганым АЙТИМОВА, депутат Сената Парламента РК:
– Собрание, посвященное 550-летию Казахского ханства, показывает всю серьезность и важность в подходах к изучению истории современного Казахстана. Ведь того государства, которое мы сегодня имеем – со своим образовательным, научным, культурным потенциалом, могло и не быть, если бы не было долгой, глубокой истории формирования нашего народа.
Мы собирали историю по крупицам. А сегодня имеем большой багаж знаний в этой области. Теперь важно еще раз вернуться к истокам истории казахстанской идентичности, которая, по сути, и стала платформой для проведения праздничных мероприя­тий. Мы просто обязаны знать свои корни, чтобы в полной мере заявить о себе на мировом уровне.
Казахстан имеет долгую историю развития. И это должны понимать представители международной общественности. Я говорю уже об образовательном аспекте восприятия, который нужно развивать. О том, как все начиналось и как поэтапно складывалось, должны знать не только историки и обществоведы, но и другие специалисты.

Нурлан АСАНОВ, главный имам Восточно-Казахстанской области:
– Празднование 550-летия Казахского ханства равносильно рождению новой эпохи. Когда начинаешь вспоминать ушедшее, тем более наших великих ханов, тем самым уже вкладываешь огромный ресурс в наше будущее, ведь его без прошлого, как известно, не было бы. Наша история уходит вглубь веков. И 550 лет – это целая эпоха. При этом важно понимать, что практически все казахские ханы стремились к единению народа, олицетворяя собой дружбу и понимание внутри страны. Этот праздник – огромный шаг вперед в истории развития Казахстана. Потому что главное – осознать переход исторического рубежа.
Хотелось бы также отметить высочайший уровень организации мероприятий, приуроченных к празднованию 550-летия Казахского ханства. Глядя на все это, невольно начинаешь еще больше гордиться своей страной, своим сплоченным народом.

Атсалим ИДИГОВ, главный редактор Алматинской областной газеты «Огни Алатау», член АНК:
– Казахскому народу пришлось пройти через много испытаний. Но он выстоял благодаря своей любви к Родине. Предки нынешних казахов выполнили свою историческую миссию, передав эстафету современным поколениям, чтобы и мы в свою очередь не только сохранили, но и укрепили государственность. Самое важное при этом – не допускать разногласий внутри народа.
Межнациональное согласие всегда было первостепенным фактором для развития внутренней политики Казахстана. Согласитесь, если мы сумели добиться мирового признания за столь короткий промежуток времени, то именно благодаря миру и стабильности на казахской земле. В условиях геополитической ситуации на планете нам надо еще больше сплотиться сегодня, чтобы вместе добиться великой цели – войти в число 30 развитых стран мира.

Госман ТОЛЕГУЛ, ветеран труда, журналист, писатель-переводчик, Кокшетау:
– Я счастлив, что в составе делегации Акмолинской области принял участие в грандиозном праздничном мероприятии, посвященном 550-летию Казахского ханства. Уверен, об этом дне узнает весь мир, а наше независимое государство станет еще более узнаваемым.
Мы относимся к тому поколению, которому история Казахстана преподносилась в усеченном и искаженном виде. Только после провозглашения независимости республики мы узнали настоящую отечественную историю, которая сегодня достойна еще большего внимания и изучения.

Популярное

Все
Мастер боевых миниатюр
Гульзифе Абилевой удалось «уйти» на скандинавских палках от серьезной болезни, и теперь она обучает этому виду спорта других
Вот уже год в Астане действует книжный клуб SenU, миссия которого – не только развивать в обществе культуру чтения, но и открывать для читателей богатейший мир казахстанской литературы
Здравствуй, шляпа! Пошумим?
Казахстанские школьники выиграли «серебро» и «бронзу» на прошедшем в Актау чемпионате мира по шахматам
В социальных сетях появился тизер фильма Талгата Теменова «Қара қыз» о девушках – кинооператорах из Казахстана, участницах Великой Отечественной войны
В Павлодаре работает выставка социальных плакатов, которые экспонировались более чем в 50 странах мира
Дебютная игровая картина «Бауырына салу» казахстанского режиссера Асхата Кучинчерекова попала в конкурсную программу «Новые режиссеры» МКФ в Сан-Себастьяне (Испания)
Множество лайков и комментариев набрал пост мальчика в социальных сетях с просьбой построить детскую площадку в его родном селе
Говорить на казахском становится трендом среди молодежи. Миллионы просмотров у русского парня, восхитившего Казнет своим знанием языка и чистым произношением, – еще одно тому подтверждение
Международный фонд поддержки культуры и искусства имени Абая передал ценный экспонат в фонд Национального музея РК
В Восточном Казахстане на ура завершился «пилот» по летнему обучению детей казахскому языку в гостевых семьях
Известный историк, краевед, талантливый ремесленник из Кызылординской области Жанибек Маханбет терпеливо воссоздал историю появления в краеведческом музее Сырдарьинского района старенького незамысловатого деревянного шкафчика для книг, который раньше принадлежал Абаю Кунанбаеву
Женщина с двумя детьми пыталась прыгнуть с высотки в Астане
Плата за воздух
20 осужденных трудоустроят в Карагандинской области
О критической ситуации с водоснабжением в Жамбылской области рассказали в Минэкологии
В двадцатке сильнейших
«Я вам пишу»
Плоды вдохновения
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Антикор ищет волонтеров
Почти 14 млн тенге отсудила жительница Костаная у акима
Взрыв произошел на фосфорном заводе в Таразе, есть пострадавшие
Новый список запрещенных предметов к перевозке в самолете утвердили в Казахстане
КТК механически готов перекачивать больше нефти из Казахстана
Благотворительный забег пройдет в Астане
Ужесточить ответственность за кражу невест планируют в Казахстане
Директор детского лагеря находился пьяным на работе в Конаеве
КНБ задержал очередного сотрудника госкорпорации "Правительство для граждан"
Овощи и фрукты с превышением нитратов выявили в Казахстане
Обучившиеся за рубежом казахстанцы могут быть полезны своей стране, даже находясь за ее пределами
Полицейский на служебном авто сбил женщину с ребенком в Шымкенте
В присвоении более 225 млн тенге подозревают экс-главного бухгалтера ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс

Читайте также

Фанаты своего дела
Средне безопасная школа
Инфекции не дремлют
На родине поэта

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]