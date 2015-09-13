Прямая речь Свежий выпуск 636

– Благодаря политике Главы государства по сохранению исторического и культурного наследия в стране проведена масштабная работа: отреставрированы десятки археологических и архитектурных памятников, выпущено более 600 книг.

Сейчас в честь юбилея Казахского ханства во всех регионах республики организованы различные мероприятия, в которые вовлечены тысячи и тысячи казахстанцев. Это не только народные гуляния, концерты, выставки. Повсеместно проходят научные конференции, встречи ученых разных стран, заседания «круглых столов». Весь казахстанский народ объединился вокруг истории, вокруг независимости, вокруг великой идеи «Мәңгілік Ел».

Историческую значимость 550-летия Казахского ханства переоценить невозможно. Мы осознаем это сейчас, и, надеюсь, это поймут и осмыслят будущие поколения казахстанцев.



Бырганым АЙТИМОВА, депутат Сената Парламента РК:

– Собрание, посвященное 550-летию Казахского ханства, показывает всю серьезность и важность в подходах к изучению истории современного Казахстана. Ведь того государства, которое мы сегодня имеем – со своим образовательным, научным, культурным потенциалом, могло и не быть, если бы не было долгой, глубокой истории формирования нашего народа.

Мы собирали историю по крупицам. А сегодня имеем большой багаж знаний в этой области. Теперь важно еще раз вернуться к истокам истории казахстанской идентичности, которая, по сути, и стала платформой для проведения праздничных мероприя­тий. Мы просто обязаны знать свои корни, чтобы в полной мере заявить о себе на мировом уровне.

Казахстан имеет долгую историю развития. И это должны понимать представители международной общественности. Я говорю уже об образовательном аспекте восприятия, который нужно развивать. О том, как все начиналось и как поэтапно складывалось, должны знать не только историки и обществоведы, но и другие специалисты.



Нурлан АСАНОВ, главный имам Восточно-Казахстанской области:

– Празднование 550-летия Казахского ханства равносильно рождению новой эпохи. Когда начинаешь вспоминать ушедшее, тем более наших великих ханов, тем самым уже вкладываешь огромный ресурс в наше будущее, ведь его без прошлого, как известно, не было бы. Наша история уходит вглубь веков. И 550 лет – это целая эпоха. При этом важно понимать, что практически все казахские ханы стремились к единению народа, олицетворяя собой дружбу и понимание внутри страны. Этот праздник – огромный шаг вперед в истории развития Казахстана. Потому что главное – осознать переход исторического рубежа.

Хотелось бы также отметить высочайший уровень организации мероприятий, приуроченных к празднованию 550-летия Казахского ханства. Глядя на все это, невольно начинаешь еще больше гордиться своей страной, своим сплоченным народом.



Атсалим ИДИГОВ, главный редактор Алматинской областной газеты «Огни Алатау», член АНК:

– Казахскому народу пришлось пройти через много испытаний. Но он выстоял благодаря своей любви к Родине. Предки нынешних казахов выполнили свою историческую миссию, передав эстафету современным поколениям, чтобы и мы в свою очередь не только сохранили, но и укрепили государственность. Самое важное при этом – не допускать разногласий внутри народа.

Межнациональное согласие всегда было первостепенным фактором для развития внутренней политики Казахстана. Согласитесь, если мы сумели добиться мирового признания за столь короткий промежуток времени, то именно благодаря миру и стабильности на казахской земле. В условиях геополитической ситуации на планете нам надо еще больше сплотиться сегодня, чтобы вместе добиться великой цели – войти в число 30 развитых стран мира.



Госман ТОЛЕГУЛ, ветеран труда, журналист, писатель-переводчик, Кокшетау:

– Я счастлив, что в составе делегации Акмолинской области принял участие в грандиозном праздничном мероприятии, посвященном 550-летию Казахского ханства. Уверен, об этом дне узнает весь мир, а наше независимое государство станет еще более узнаваемым.

Мы относимся к тому поколению, которому история Казахстана преподносилась в усеченном и искаженном виде. Только после провозглашения независимости республики мы узнали настоящую отечественную историю, которая сегодня достойна еще большего внимания и изучения.



