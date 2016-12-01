​Прямая речь

– На протяжении многих лет мы говорили, что Казахстан – бывшая советская республика, что у него критическое мес­тоположение, нет выхода к морю. Рассуждали, должен ли он интегрироваться с Западом или соседними рынками. Сегодня удивительно наблюдать то, что удалось достичь вашей стране.

Первый раз я приезжал в Алматы в 1993 году, и тогда все было очень сложно. Сейчас Казахстану 25 лет – столько же, сколько моей дочери. Процесс взросления ребенка – удивительный процесс. Не менее удивительно, как Казахстан за столь короткий срок стал процветающей страной, важным игроком на мировой арене. Сегодня мы являемся свидетелями больших изменений в мире экономики, технологий, глобализации. И у Казахстана есть новые возможности для развития.

Новая администрация США во главе с Дональдом Трампом, скорее всего, будет иметь весьма прагматичный подход к Центрально-Азиатскому региону и, мы надеемся, будет больше заинтересована в развитии этих стран, использовании их бизнес-возможностей.

Дональд Трамп будет использовать возможности для нормализации отношений с Россией и совместной борьбы против терроризма. Казахстан в этом смысле может быть мостом, столпом стабильности, продвижения как с точки зрения модерации, так и модернизации.

Текущая глобально-экономическая ситуация не так хороша: санкции, падение цен на нефть, украинский кризис – все это является поводом для беспокойства. Нам необходимо иметь надеж­ных партнеров, чтобы нивелировать негативные ситуации.

Местоположение Казахстана может создать возможности для улучшения взаимоотношений. Свободно плавающий курс тенге дает возможности для развития. Казахстан должен продвигать серьезные экономические проекты, чтобы оставить хорошее наследие.

Многовекторная внешняя политика Казахстана эффективна и открывает еще большие возможности в будущем, несмотря на потрясения в мире. Для этого важно активнее проводить трансформацию экономики. Мы видим, что Правительством предпринимаются для этого необходимые шаги. К примеру, ЭКСПО-2017 позволит принять меры по диверсификации в контексте энергии будущего.

Казахстан активно участвует в ШОС, ЕАЭС, стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН и ставит цели продвижения стабильности и процветания. Евразийское экономическое сообщество не развивалось бы без политической воли и видения Президента Назарбаева. Это часть его великого наследия по интеграции. 180 миллионов человек живут на рынке ЕАЭС, который дает расширение услуг, товаров, капитала, инвестиций. Уверен, что Казахстан преуспеет и достигнет своих целей.

Алтынай ОМУРБЕКОВА, заместитель председателя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики:

– Хочу тепло и сердечно поздравить дружес­кий Казахстан от имени депутатов Жогорку Кенеша и народа Кыргызстана с Днем Первого Президента и 25-летием Независимости.

Особенно приятно отметить, что мы вместе в один год отмечаем юбилей независимости наших стран, а в следующем году исполнится 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой. В историческом измерении это очень короткий промежуток времени, а в реальности наши братские добрососедские отношения исчисляются веками, связывая нас неразрывными узами общнос­ти традиций, культуры, вероисповедания.

Мы с большим вниманием следим за успехами и достижениями Казахстана и вместе с вами разделяем эту радость. Нурсултан Назарбаев на протяжении всех этих лет проводит взвешенную и продуманную внешнюю политику. Это позволило Казахстану стать полноправным значимым игроком не только в Центральной Азии, но и в мире.

Такие глобальные инициативы, как закрытие Семипалатинского ядерного полигона, отказ от ядерного арсенала, Манифест «Мир. XXI век», создание по инициативе Президента СВМДА, проведение встреч лидеров мировых и традиционных религий и другие повышают и закрепляют международный авторитет Казахстана. А недавнее избрание первым в Центральной Азии государством в Совет Безопасности ООН еще раз подтверждает высокий уровень доверия к республике со стороны мирового сообщества. Казахстан стал инициатором и одним из локомотивов евразийской интеграции, которая сегодня воплотилась в создание ЕАЭС.

Мы в полной мере поддерживаем все начинания и достижения братской страны. Особо хочу подчеркнуть, что за все эти 25 лет Кыргызстан ощущал и ощущает значительную поддержку со стороны Казахстана и его руководства. Последним примером является помощь, оказанная нашей стране при вступлении в Евразийский экономический союз.

Хороший сосед лучше дальнего родственника. А когда хороший сосед еще и является близким родственником, то все вопросы решаются. Казахстан для нас является стратегическим партнером, надежным соседом и союзником. Выражаю убежденность, что все это на века. Желаю мира, благополучия и процветания, и пусть вопло­тятся амбициозные планы «Стратегии-2050».

Оярс КАЛНИНЬШ, председатель Комитета по внешней политике Сейма Латвии:

– В Астане я узнал, что слово «казах» означает «свободный, независимый». Казахстан является свободной страной. Как и моя страна. На протяжении последних 25 лет Казахстан продемонстрировал то, как можно реализовать свои мечты вмес­те со своим Лидером. Руководство Нурсултана­ Назарбаева высоко оценивается и здесь, и во всем мире. Так же, как ваша республика, Латвия не была широко известна. В последние 25 лет мы сделали шаг в мир. Мы сотрудничаем и на высшем уровне: президенты обеих стран совершили визиты друг к другу, взаимовыгодно работает бизнес Латвии и Казахстана. Мы связаны историей, торговлей.

Латвия и Казахстан связывают Восток и Запад, являются ключевыми элементами в этой амбициозной и футуристической логистической идее, которая называется Новым шелковым путем.

Мы окружены крупными государствами. И при этом демонстрируем, как любим свою независимость, уважаем свой язык и культуру, и что мы можем внести свой уникальный вклад в развитие мира. Это нас объединяет и делает схожими. Поэтому я приехал сюда, чтобы поздравить вас с 25-летием Независимости. Мы ждем с нетерпением участия в ЭКСПО-2017 и продолжения нашей тесной дружбы.

Грегори ГЛИСОН, директор Программы Центральной Азии Европейского центра по изучению проблем безопасности им. Дж. Маршалла (Германия):

– Последние 25 лет были весьма успешными для Казахстана. А успешными они были потому, что мудрым лидером была применена правильная политика, правильная стратегия.

Казахстан – очень большая страна с 17-миллионным населением. Важной основой успеха республики стала заложенная еще в Декларации независимости 1991 года Президентом Нурсултаном Назарбаевым концепция, по которой прежде всего важно создавать и сохранять единое экономическое пространство. Достойны огромного уважения принципы толерантности и ядерного разоружения, которыми славен Казахстан.