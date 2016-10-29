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​ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Сейчас «Казцинк» – название, можно сказать, устаревшее, историческое. В числе основной деятельности предприятия – добыча и извлечение из руд драгметаллов. Поэтому компании удается сохранять хорошую экономику во времена всеобщего кризиса. В то время, когда цена на другие цветные металлы подвержена сильным колебаниям, золото и серебро становятся хорошим поплавком для нашего бизнеса. Налоги компании – это почти половина бюджета ВКО. Понятно, что «Казцинк» имеет большое значение в составлении и казахстанского бюджета в целом. Рачительное отношение к природным ресурсам, внедрение новых технологий – главный козырь деятельности компании. И конечно, специалисты. Каждый из них тоже на вес золота. Поэтому «Казцинк» не только жемчужина, но и золото Востока.


Артем МИРОШНИЧЕНКО, оператор станка ЧПУ ТОО «Казцинкмаш»:

– Кроме меня в «Казцинке» работают отец, брат, жена брата, дядя. Почему здесь трудятся целыми династиями? Можно применить полученные знания, освоить современное оборудование. Это все равно, что сесть за руль современного автомобиля. И здесь платят стабильную зарплату. Здесь ценят людей.


Дмитрий ТИЛИЛЯЕВ, директор медного завода УК МК ТОО «Казцинк»:

– Производственные успехи невозможны без грамотных, профессиональных специалистов. Наши люди – это главный ресурс, который позволяет достигать показателей. Вся моя профессиональная деятельность связана только с «Казцинком». После университета я начинал на Риддерском металлургическом комплексе, отработал на цинковом заводе 12 лет. Новый медный завод – это мечта любого металлурга: современный, уникальный, практически полностью автоматизирован. Он только набирает обороты, у него еще большие успехи впереди. Для меня это и вызов, и путь к развитию.


Ринат АЛЮЕТОВ, машинист Тишинского рудника РГОК ТОО «Казцинк»:

– Работаю на руднике пять лет и ни разу не пожалел о сделанном выборе. У горняков свое братство и нерушимое правило: если товарищ попал в трудную ситуацию – ни в коем случае его не бросать. В случае нештатных ситуаций расписан регламент действий, в бригаде дружест­венные отношения. Мы трудимся на современном оборудовании, работа достойная, интересная, со стабильным заработком. В мировой турбулентности чего еще можно желать?


Асхат ЗИКЕНОВ, старший мастер цеха производства анодов медного завода УК МК ТОО «Казцинк»:

– За время стажировки на «Казцинке» я оценил, что эта компания – предприятие, твердо стоящее на ногах и стабильно шагающее в ногу со временем. Появился настрой на успех. Я решил остаться именно здесь. Для молодых специалистов, вчерашних студентов, очень важно видеть ориентир – к чему стремиться, и есть ли надежда, что тебя заметят. В компании с этим все отлично! Столько шансов и возможностей! Впоследствии я смог окончить и магистратуру без отрыва от производства, учился и сдавал экзамены после работы. 

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