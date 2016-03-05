​Прямая речь

– Я главный режиссер Театра «Астана Балет». В нашем репертуаре более 50 постановок, созданных в разных жанрах и стилях: от классики до модерна. За два года мы объездили с гастролями 11 стран, показывая миру культурные сокровища Казахстана.

Каждый раз, выходя на международные театральные площадки, мы испытываем чувство гордости за свою страну, за своего Президента и благодарим Главу государства за фантастическую поддержку высокого искусства танца!

Динара БАКТЫБАЕВА, актриса:

– Мне посчастливилось играть одну из ролей в самой знаковой кинолетописи эпохи независимости – «Путь Лидера». Это золотые страницы истории становления суверенного Казахстана во главе с Первым Президентом, которые близки и дороги каждой казахстанской семье. Это фильм-гордость за свою страну, за своего Лидера нации.

Хочу сказать огромное спасибо Главе государства за поддержку казахстанского кино, которое испытывает сегодня невероятный подъем.

Лариса МИТРОХИНА, студентка, призер конкурсов по казахскому языку:

– За 25 лет независимости нашего государства при всесторонней поддержке Лидера нации сформировалось новое поколение патриотической молодежи.

За последние несколько лет Ваши четыре идеи дали молодежи прекрасное идеологическое вдохновение. Общенациональная патриотическая идея «Мәңгілік Ел», «Ұлы Дала Елі» – идея целостности государства, «Конституционный патриотизм» и создание Общества Всеобщего Труда – беспрецедентные идеи, способные объединить всех.

По инициативе Президента страны 4-я реформа Плана нации – идентичность и единство – стала отличительной чертой страны.

Важное значение имеет и идея Конституционного патриотизма. Каждый молодой человек должен уважать Конституцию и неукоснительно следовать ее букве.

Это и есть патриотизм! Спасибо за огромную поддержку!

Риза БОРАНБАЕВА, директор Научного центра педиатрии и детской хирургии МЗСР РК:

– Я детский врач – онколог-гематолог. Возглавляю Научный центр педиатрии и детской хирургии. Мы проводим десятки сложнейших операций, позволяющих вернуть надежду детям и их родителям.

Благодаря поддержке Президента и улучшению качества медицинской помощи в 75% случаев мы получаем положительные результаты в лечении детей с онкологическими заболеваниями. Каждый спасенный ребенок – это огромная победа!

Для женского сердца всегда важны три слова – вера, любовь и надежда.

Мы верим в Главу государства, любим Нурсултана Назарбаева и надеемся на него!

Каракат Абден, председатель общественного объединения «Қазақ қызы»:

– Мы занимаемся возрождением традиционных основ воспитания подрастающего поколения. Ежегодно институт обучает и воспитывает более 100 девочек разных этносов на основе лучших казахских и европейских традиций.

Восхищаясь основами казахского воспитания, к нам на обучение с радостью приводят своих дочерей даже иностранные дипломаты. Обращаясь к Президенту нашей любимой страны, мы говорим: «С Вами мы всегда уверены в завтрашнем дне».

Майя ЕГИМБАЕВА, управляющий директор АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»:

– Сегодня более 70 стран и 14 международных организаций уже офици­ально подтвердили свое участие в выставке «ЭКСПО-2017». Мы ожидаем, что в общей сложности это масштабное мероприятие посетят пять миллионов человек.

Проведение в Казахстане ЭКСПО-2017 является огромным стимулом для развития отечественных сфер науки, новых технологий, финансового рынка, а также для создания тысячи новых рабочих мест. Наш коллектив с большой ответственностью готовится к этому масштабному мероприятию. Вдохновляют нас успехи Казахстана, ставшие возможными за годы независимости благодаря мудрой политике нашего Президента Нурсултана Назарбаева.

Дамира КАНАЕВА, ученый-биолог:

– Я – научный сотрудник Назарбаев Университета. Как ученый-исследователь благодарна Президенту за те условия, которые он создал для развития казахстанской науки.

Один из методов, над которыми мы сегодня работаем, – это разработка оптического биосенсора. Он способен за несколько часов быстро и точно диагностировать маркеры туберкулеза и раковых клеток на самой ранней стадии заболевания. Наше открытие – это прорыв в области профилактики развития сложнейших заболеваний.

Глава государства предвидел, что медицина – это наука будущего!

Маргарита НУРМАГАНБЕТОВА, директор специализированной школы-интерната «Мурагер»:

– Благодарю Вас, Глава государства, от имени всех учителей за Вашу поддержку сферы образования. За годы независимости в Казахстане построено более тысячи новых школ. Несмотря на мировой кризис, Вы поставили задачу построить в 2017 году еще 42 школы. Это яркое свидетельство Вашей заботы о подрастающем поколении. Сегодня Казахстан по грамотности в мировом рейтинге из 177 стран занимает 14-е место, заработная плата учителей поднята на 29%. Спасибо нашему Лидеру нации.

Елена ДАНИЛОВА, руководитель Центра молодежных инициатив:

– Наша организация занимается вопросами занятости сельской молодежи, организацией обучающих курсов для безработных. Я могу с уверенностью сказать, что сегодня в Казахстане сформировалось сильное гражданское общество, каждый второй наш соотечественник так или иначе имеет отношение к деятельности НПО.

В рамках Плана нации «100 конкретных шагов» принят новый закон об НПО, который укрепил наше партнерство с государством. Тот факт, что правовая база в области «третьего сектора», созданная в стране, признана лучшей на постсоветском пространстве, – одно из важнейших достижений независимости.

Еще одно достижение – наши мир и стабильность. На встречу с Президентом Нурсултаном Назарбаевым я принесла с собой энциклопедию «Казахстаника», на обложке которой изображена эмблема, состоящая из сердца, яблока и тюльпанов. В каждом из этих символов заключен глубинный смысл. Сложенные вместе, они символизируют сердце миролюбивого и гостеприимного Казахстана, открытого всему миру.

Жанара БАЙЖУЛДИНОВА, многодетная мать, Астана:

– Я – многодетная мама. У меня 2 родных и 11 приемных детей. Моя семья – это наша Родина в миниатюре, где казахи, русские, татары, немцы, башкиры и удмурты собираются за одним большим дастарханом.

К сегодняшней встрече мы готовились всей семьей. Дети очень сильно волновались и гордились тем, что их маму пригласил сам Президент! Хочу поблагодарить Главу государства за те прекрасные условия, которые создаются для поддержки материнства и детства. Низкий поклон за подаренное счастье!

В этот электоральный период для меня огромная честь работать в составе Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами. Уверена: наша широкая сеть независимых наблюдателей обеспечит проведение честных, открытых и справедливых выборов.

Жанар АЙТЖАНОВА, министр Республики Казахстан по делам экономической интеграции:

– Казахстанские женщины всегда были, остаются и будут наде­жной поддержкой Президенту во всех начинаниях и проектах.

Сегодня в Казахстане 85% индивидуальных предпринимателей – это женщины, работающие в сфере услуг, сельском хозяйстве, торговле, промышленности и строительстве.

Благодаря Нурсултану Назарбаеву Казахстан стал членом Всемирной торговой организации.

Это открывает большие возможности для наших женщин, готовых к возрастающей конкуренции в новых экономических условиях.

Спасибо за заботу и поддержку!

Шолпан СЫЗДЫКОВА, директор, главный редактор издательства «Деловой мир Астана»:

– День семьи и Национальный конкурс «Мерейлі отбасы» вдохновили нас на создание центра национальных ценностей «Отбасым». Наша цель – воспитывать молодежь в духе лучших семейных традиций и внести непосредственный вклад в формирование первого поколения Нации Единого Будущего.

Сегодя под эгидой 25-летия Независимости Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике реализует свой собственный проект «25 полезных дел». В его рамках мы повсеместно проведем бесплатные семинары для женщин предпринимателей, благотворительные акции «Туған жерге тағзым» в поддержку нуждающимся семьям и другие акции.

Елена ЛЕВИНА, руководитель мебельной фабрики, Северо-Казахстанская область

– Я руководитель семейного бизнеса и продолжатель дела своего отца. Возглавляю предприятие больше 20 лет. В работе мы используем только отечественные материалы.

Наша мебель под логотипом «Сделано в Казахстане» уже успешно конкурирует не только на отечественном рынке, но и в странах ближнего зарубежья. Мы являемся лауреатами конкурсов «Алтын сапа», «Парыз», «Лучший товар Казахстана».

Как представитель малого и среднего бизнеса, я глубоко признательна Нурсултану Абишевичу за ту поддержку, которую он нам сегодня оказывает. Нас, женщин, в этой сфере полмиллиона.