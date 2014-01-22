Прямая речь

Общество
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Как сказал Глава государства, нам нужно использовать весь мировой опыт, чтобы попасть в клуб развитых стран. В этом контексте берутся за основу индикаторы и стандарты стран ОЭСР. Обозначены и другие приоритеты. Озвучена национальная идея «Мәңгілік Ел». Она реально осуществима. 

Глава государства подчеркнул, что все заложенное в Стратегии «Казахстан-2050» – это реальная возможность для молодого поколения жить в лучших, комфортных условиях. 

Потенциал казахстанцев и, в частности, образовательный признан в мире. И сегодня Президент поставил новую планку – чтобы качество образования, качество его использования, применения аккумулировали лучшие наработки образовательной системы мира. 

Томаш ПЭТА, архиепископ Римско-католической архиепархии Святой Марии в Астане:

– Я внимательно слушал доклад Главы государства, который воодушевляет одновременно масштабностью и глубиной. Но особенно меня, как священнослужителя, тронула забота Президента Казахстана о людях с ограниченными физическими возможностями. 

Стремление создать для этих граждан комфортные условия для жизни и самореализации можно назвать ответственным и благородным. Как сказал Нурсултан Назарбаев, мы все равны перед Богом. Поэтому всему обществу необходимо сплотиться для того, чтобы поддержать тех, кто нуждается в помощи. Люди с тяжелыми недугами не должны стыдиться или скрывать свои проблемы. Правильное отношение к этому вопросу со стороны государства и его граждан и демонстрирует уровень зрелости гражданского общества. 

Николай КУАТОВ, начальник Военного института Сухопутных войск, генерал-майор: 

– Нынешнее обращение Главы государства, которое длилось около часа, было посвящено реализации Стратегии «Казахстан-2050». Говоря о дальнейшем развитии страны, Президент обозначил конкретные задачи на предстоящие десятилетия. Их масштаб – громаден, но он нам по плечу, так как наша страна – состо­­я­вшееся государство. 

На протяжении многих лет, со времени создания Вооруженных сил Президент страны – Верховный Главнокомандующий Нурсултан Назарбаев уделяет огромное внимание развитию армии. Глава государства вновь акцентировал свое внимание на науке, образовании и патриотизме. Нурсултан Назарбаев поручил аппарату Президента, Правительству, Ассамблее народа Казахстана совместно с общенациональным движением «Казахстан-2050» организовать разработку патриотического акта «Мәңгілік Ел». Это, прежде всего, относится и к нам, руководителям, воспитывающим молодое поколение, в большой степени готовящим защитников своей Родины – будущих офицеров-профессионалов. 

Мне хотелось бы сказать, что Казахстан действительно состоялся, и те задачи, которые были расставлены Верховным Главнокомандующим, полностью выполнены. И цели, намеченные на 2050 год Главой государства, выполнимы, если все мы будем на своих местах трудиться, отдавая свои знания и умения на благо государства. В стенах Военного института Сухопутных войск растут патриоты. Ведь мы военные – защитники Родины, и долг наших курсантов, как будущих офицеров, прежде всего любить свою Родину и быть готовыми защищать ее по приказу народа и нашего Верховного Главнокомандующего!

Бексултан АбДИЖАЛИЛ, председатель Центра молодежной политики Евразийского национального университета им. Л. Гумилева:

– От лица студентов Евразийского национального университета им. Л. Гумилева я хочу сказать слова благодарности в адрес нашего Президента, Лидера нации Нурсултана Назарбаева. На сегодня для молодежи созданы все условия для развития, мы имеем возможность получить качественное образование, не выезжая за пределы нашей страны. В Послании народу «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» Президент сделал упор именно на образованную и прогрессирующую молодежь, потому что именно нам предстоит строить Казахстан как развитую во всех отношениях страну. Нурсултан Абишевич сказал следующее: «Особо обращаюсь к нашей молодежи. Эта Стратегия – для вас. Вам участвовать в ее реализации, и вам пожинать плоды ее успеха. Включайтесь в работу каждый на своем рабочем месте. Не будьте равнодушными. Создавайте судьбу страны вместе со всем народом!» Эти слова Президента, его вера в нас придают большую силу и уверенность, вдохновляя на большой труд во благо нашей страны!

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