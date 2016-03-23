Прямая речь

– Не скрою, что голосовал за свою партию «Нур Отан», я член ее политсовета. Эта партия, по моему убеждению, – бесспорный лидер на политическом поле нашей страны. Считаю, что выборы всегда становятся в какой-то степени испытанием на зрелость общества, его сплоченности. Поэтому в жизни нашего государства произошло важное политическое событие, продемонстрировавшее высокую политическую активность казахстанцев.

Считаю, что в ходе избирательной кампании и в день голосования были созданы все условия, чтобы граждане сделали осознанный выбор. У Казахстана большое будущее. У нас высокообразованное общество, активно развиваются высшая школа, наука, промышленность, малый и средний бизнес. Сегодня Казахстану необходимы качественные законы. Депутатам вновь избранного Мажилиса Парламента предстоит не только работать над их принятием, но и следить за тем, насколько профессионально составляются подзаконные акты. Только в этом случае закон будет полноценно работать на благо общества.

Алла КОЗЛОВА, пенсионерка, Костанай:

– Считаю, что проголосовать на этих выборах – мой долг и перед страной, и перед близкими мне людьми. Хочу стабильности существующего положения в Казахстане и дальнейшего расцвета страны. Больше 40 лет я проработала преподавателем английского языка в одной и той же школе № 1 города Костаная. Недавно она стала школой-лицеем с математическим и биологическим уклонами. В ней выучились двое моих сыновей, сейчас учится внук.

Теперь я на пенсии, но с удовольствием бываю в своей школе. Вот и на очередные выборы в который уже раз пришла одной из первых в расположенный здесь избирательный участок № 21. Так что я хорошо знаю, что такое стабильность. И надеюсь, что новые депутаты оправдают мои надежды на нее. Мои сыновья получили высшее образование. Один из них еще и поучился от Казахстана в США. Ныне один живет и работает в Алматы, а другой – в Украине. Я часто бываю у обоих. И знаю, что такое мирная жизнь и не мирная, так что какую я выбираю, понятно без лишних объяснений.

Зайнуддин МАХУСЕЕВ, председатель общественного объединения «Молодежная лига «Ак желкен», Жамбылская область:

– Состоявшиеся выборы являются высшим показателем демократии в обществе, граж­данской активности и отношения казахстанцев к судьбе своей страны.

Убежден, они сыграют положительную роль в укреплении общественного согласия и внутриполитической стабильности в государстве. А также – девять депутатов от Ассамблеи народа Казахстана. Они и будут на законодательном уровне служить флагманом по укреплению межнациональной дружбы, мирного диалога между представителями различных конфессий. Важно всегда помнить, что мы – единый народ, у нас одна страна и общая судьба.

Отдав свой голос, считаю, что выполнил свой гражданский долг, как должен был поступить каждый из нас, имеющий право участвовать в голосовании.

Ерболат АЛТАЕВ, тренер сборной по пляжному волейболу Клуба инвалидного спорта Мангистауской области:

– В том, что каждый голос важен, я даже не сомневаюсь. Потому что нынешние выборы определяют, как мы будем жить в ближайшие годы, в каком направлении двигаться, насколько государство останется стабильным в условиях мирового кризиса.

Я всегда хожу на выборы, конечно же, посетил те, что были в воскресенье, чтобы проголосовать за стабильность и процветание моей страны. Совсем скоро у нас с женой родится первенец, и мне небезразлично его будущее. Так же, как и будущее развитие спорта для людей с ограниченными возможностями в нашей стране и области. Я сам инвалид второй группы, и вижу, какое внимание уделяется этому направлению благодаря Президенту. Недавно прошел мировой чемпионат в Иране, и сборная, представлявшая наш регион, выиграла первенство по волейболу среди спортсменов с ограниченными возможностями. Я уверен, что большие победы у нас впереди. Тем более что в нынешнем году в Актау откроется первый спортивный комплекс для спортсменов-инвалидов.

Манарбек КАНТАРБАЕВ, частный предприниматель, Южно-Казахстанская область:

– Так получилось, что накануне выборов в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней я оказался на больничной койке. Но даже пошатнувшееся здоровье не стало помехой для исполнения гражданского долга. Только голосовать пришлось не в родном Аксукенте, а в областном центре. Я смог это сделать на избирательном участке № 79, расположенном в Шымкентской городской больнице скорой медицинской помощи.

Здесь все организовали так, что каждый пациент смог отдать свой голос за того или иного кандидата в депутаты. Люди ответственно подошли к выбору, осознавая, что от этого зависит, в какой стране мы будет жить завтра, ведь разрабатывают законопроекты и принимают решения депутаты.

Казахстан за четверть века независимости изменился до неузнаваемости. Каждый человек получил возможность проявить творческие способности, открыть бизнес и обустроить свою жизнь. Я по профессии токарь. Открыл небольшое дело, которое позволяет мне содержать семью и уверенно смотреть в завтрашний день. Считаю, что это одно из важных достижений страны. Я думаю, что новый депутатский корпус продолжит политику, направленную на поддержку предпринимательства, развитие малого и среднего бизнеса.

Сергей ПРОКОПЬЕВ, директор Аксуского завода ферросплавов ТНК «Казхром»:

– У нас с супругой двое детей. В день выборов мы вместе с ними пришли на избирательный участок, чтобы они увидели, как проходит голосование, запомнили это, а когда вырас­тут – тоже участвовали в выборах и исполняли свой гражданский долг.

Также хочу сказать о том, что металлурги Аксуского завода ферросплавов поддержали идею проведения внеочередных выборов. Считаем, что они стали залогом дальнейшей сплоченности и единения в нашей стране. Казахстан сегодня – это благополучие, социальная стабильность, мир и согласие между этносами. И мы хотим сохранить все это. И от нашего выбора зависит, в каких условиях мы станем трудиться, создавать семьи и растить детей. Мы, металлурги, с честью выполнили поставленные перед нами задачи, внесем свой вклад в укрепление экономики Казахстана и решение социальных программ.

Павел ТОВКАЛО, предприниматель, Петропавловск:

– Суть внеочередных выборов Глава государства выразил ясно и понятно: мировые экономические тенденции означают новый виток кризиса. Чтобы успешно противостоять ему, потребуются решительные меры, успех которых возможен лишь при консолидации общества, всенародной поддержке.

Как частный предприниматель, я, конечно, заинтересован в компетентности представительных органов, способных наиболее эффективно в непростых условиях продолжить государственную политику формирования Общества Всеобщего Труда, давшую мне возможность наладить и вести свое дело. Моя жена Инна – медик, работу свою любит. Мы ничего не собираемся менять в своей жизни и лично заинтересованы в гражданском мире и согласии. Вот с таким настроением мы и посетили избирательный участок, чтобы отдать голоса за тех кандидатов, которым доверяем, в чьей компетентности уверены. И сына Кирилла с собой привели: пусть с малолетства знает, что живет в стране, уважающей волеизъявление своих граждан. Пусть гордится этим.

Абылайхан АБЕНОВ, студент Центра поподготовке кадров для нефтегазовой отрасли APECPetrotechnic, Атырау:

– Мне 19 лет, и я учусь на втором курсе современного колледжа мирового уровня, который создан по поручению Главы государства. На выборах депутатов Мажилиса Парламента и местных маслихатов я голосовал впервые. Вопроса идти на выборы или нет передо мной даже не стояло. Считаю, что каждый молодой человек, независимо от того, чем он занимается, должен принимать активное участие в жизни страны.

Нам создаются все возможности для получения образования. Например, в колледже обучение идет на английском языке. Это значит, что мы становимся более конкурентоспособными на трудовом рынке. Об этом будут свидетельствовать сертификат и двойной диплом международного и казахстанского образца. От нас лишь требуются дисциплина и старание в обучении. Надеюсь, получив специальность «технология добычи нефти и газа», смогу принести пользу государству.

Общаясь с иностранными преподавателями из США и Канады, мы больше узнаем о принципах демократии и построении развитого общества, к чему Казахстан уверенно идет. Нужно лишь каждому нашему гражданину осознать личную ответственность за судьбу страны. Ведь делая выбор, будь то голосование на выборах, выбор профессии или любое другое важное в жизни решение, мы влияем на будущее. От этого зависит, в каком государстве будут жить уже наши дети.