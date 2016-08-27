Прямая речь

– Казахстан является глобальным примером действенной антиядерной дипломатии. В условиях, когда ядерное оружие позиционируется в качестве инструмента безопасности, особенно при нынешней турбулентности и нестабильности в мире, ваша страна предпринимает реальные дипломатические усилия, руководствуясь принципом, что ядерная война несет катастрофические и разрушительные последствия для человечества и никогда не может быть воспринята как фактор гражданской обороны или защиты человеческих ценностей.В этом контексте Манифест Нурсултана Назарбаева­ «Мир. XXI век» представляет собой важный документ, направленный на построение глобального безъядерного мира. Здесь видна дальновидность Президента Казахстана, его политическая проницательность в условиях нового мирового порядка. Мы должны превратить этот Манифест в реальные программы для стран, которые следуют этому примеру.Также для Казахстана очень важно быть непостоянным членом Совета Безопасности ООН и продвигать задачи, поставленные Президентом Нурсултаном Назарбаевым по укреплению режима нераспространения как внутри страны, так и на региональном и глобальном уровнях. Многосторонняя дипломатия Казахстана должна приложить все усилия для создания условий с целью построе­ния безъядерного мира. Это касается не только Казахстана, но и других государств.– Казахстан относится к числу стран, внесших неоценимый вклад в дело построения безъядерного мира. Воистину историческим решением стало закрытие Семипалатинского испытательного полигона. Ни одна страна никогда не делала ничего подобного. Мы не должны забывать, что после распада Советского Союза Казахстан занимал четвертое место в мире по объему ядерного арсенала. Отказавшись от него, республика продемонстрировала замечательный пример для всего мирового сообщества.Сегодня Казахстан продолжает играть лидирующую роль по укреплению режима нераспространения и ядерного разоружения. Эта страна сыграла очень важную роль в переговорах между Ираном и Западом по иранской ядерной программе.Казахстан разместил на своей территории Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ, что является еще одним свидетельством реального вклада этой страны в построение мира, свободного от ядерного оружия.Таким образом, усилия Казахстана в этой области не могут быть недооценены.– Казахстан – одна из немногих стран, которая принимает действенные меры по построению мира, свободного от ядерного оружия, что делает его примером для всего мирового сообщества. Президент страны Нурсултан­ Назарбаев­ лично вносит весомый вклад в дело укрепления глобальной ядерной безопасности. Казахстан может использовать свой международный авторитет, чтобы объединить другие государства и начать конструктивный диалог по вопросу глобального ядерного разоружения. Манифест Президента Казахстана «Мир. XXI век» мог бы послужить платформой для этого процесса.