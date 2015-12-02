Прямая речь

Президент подчерк­нул, что силы народа и потенциал страны очень велики и мы уже не раз выходили победителями из сложнейших ситуаций. Чтобы сохранить и приумножить благосостояние республики, надо лишь доб­росовестно трудиться. Это лекарство от всех кризисов и наша дорога в число 30 самых развитых стран мира. Президент в своем Послании обозначил три «Р» – рост, развитие и реформы. Я бы добавила еще три «Р» – работа, работа и работа.

Очень радует амбициозность задач, обозначенных Президентом в Послании. Мы должны ставить перед собой достойные цели, потому что только так можно добиться до­стойного результата. Чем выше планка – тем сильнее страна. Нельзя останавливаться или снижать темпы развития. Сейчас есть десятки казахстанских брендов, а должны быть – тысячи. Причем таких, которые люди хотели бы покупать, носить, использовать. Надо, чтобы люди понимали: у нас есть своя денежная единица – тенге, и мы должны укреплять его и доверять ему больше, чем доллару или евро. Я верю в нашу страну и в наш народ, верю, что впереди Казахстан ждет невероятный расцвет, и через несколько лет мы будем вспоминать нынешний кризис с улыбкой.

От имени женщин-предпринимателей Казахстана могу сказать, что мы такой подход Главы государства полностью поддерживаем.

Зиятдин КАСАНОВ, председатель республиканского турецкого этнокультурного объединения «Ахыска»:

– 2015 год был очень сложным для всего мирового сообщества: спад мировой экономики, падение цен на сырьевые ресурсы и, как следствие, существенные колебания поступлений в доходную часть бюджета. Сегодня с этими проб­лемами столкнулись практичес­ки все государства.

На фоне глобальной нестабильности Президент Казахстана с присущей ему политической волей, умением предвидеть и просчитывать все имеющиеся риски в очередной раз расставил все точки над «i». Лидером нации озвучены практические шаги по разрешению имеющихся проблем, простым, понятным языком определены задачи, которые необходимо решить. А это не всегда могут сделать даже авторитетные экономисты и эксперты.

Этого Послания мы ждали – ждал каждый из нас. Сейчас у меня, как и у каждого казахстанца, есть четкое видение развития ситуации, есть уверенность в завтрашнем дне, в нашем поступательном движении вперед. Хочу отметить, что, несмотря на довольно непростую ситуацию в мировой экономике, Послание пронизано оптимизмом. И самое важное – действенностью. Наш Елбасы никогда не дает пустых обещаний, каждое Послание – это прорыв. Я думаю, что Президент ставит такие смелые цели только благодаря вере в свой народ. В народ, который его не подводил и не подведет.

Расцениваю обращение Главы государства как призыв мобилизоваться и перестроиться, проявить инициативу и предприимчивость, осознавая ответственность не только за себя, но и за свою страну и единый народ Казахстана.

Есжан БИРТАНОВ, председатель правления АО «Казахстанская фондовая биржа»:

– Существенная часть Послания Президента была посвящена вопросам развития конкурент­ной среды и усиления рыночной составляющей в экономике РК. Казахстанская фондовая биржа, являясь оператором организованного финансового рынка, заинтересована в усилении рыночных механизмов в экономике и увеличении в ней доли частного капитала. Поэтому озвученный в Послании вектор не может нас не радовать.

Если говорить о расширении программы приватизации и отмене преимущественных прав всех акционеров на приобретение отчуждаемых акций во время ее проведения, мы считаем, что продажа приватизируемых объектов с использованием механизмов открытого рынка послужит прозрачности этого процесса. Это также обеспечит лучшую инвестиционную привлекательность таких объектов для последующего финансирования на долго­срочный период, так как вывод компании на открытый рынок в мировой практике является подтверждением прозрачности ее деятельности, последовательности в ее корпоративном и стратегическом управлении.

Казахстанская фондовая биржа располагает необходимой инфраструктурой для организации продажи акций приватизируемых компаний практически в любом формате – от проведения открытых торгов неограниченному кругу инвесторов до адресной продажи стратегическому инвестору. На сегодня KASE является площадкой, способной обеспечить максимальное участие в процессе приватизации как казахстанских, так и иностранных инвесторов.

Передача управления активами, в том числе Единого накопительного пенсионного фонда, частным управляющим компаниям должна быть выгодна вкладчикам. При этом должен быть соблюден баланс между доходностью и сохранностью этих активов. Этот баланс вполне достижим при создании конкурентной среды между управляющими компаниями и выстраивании для них оптимальных целевых показателей. В том числе эти активы должны работать на внутреннем рынке и инвестироваться в тенговые инструменты лучшего инвестиционного качества.

Айболат ГАБДУЛЛИН, заместитель генерального директора по производству АО «Эмбамунайгаз»:

– Эмбинские нефтяники впечатлены конкретикой Послания, каждое положение которого направлено на решение как среднесрочных, так и долгосрочных задач. Глава государства четко обозначил дальнейшие направления развития экономики и общества, рассказал об антикризисном плане страны.

Наиболее важным для нашего предприятия, в котором работают порядка 5 тысяч человек, является сохранение социального благополучия членов коллектива и их семей. В период низких цен на энергоресурсы сделать это непросто. Однако мы внедряем новые технологии, применяем инновационные методы работы, сокращаем расходы, ужесточаем планирование и контроль за расходованием средств – то есть делаем все, чтобы снизить себестоимость нефти. Как сказал Нурсултан Назарбаев, следим за тем, чтобы каждый тенге расходовался эффективно.

Многих волнует вопрос: будут ли сокращения нефтяников? Могу заверить вас, что мы приложим все усилия, чтобы не допустить этого. Наряду с грамотной финансовой политикой намерены вести разведочные работы, чтобы увеличить объемы добычи, приведем в порядок инфраструктуру. Также успех зависит от каждого работника предприятия. Чтобы достичь успеха, нам нужно сохранять единство, вместе мы преодолеем любые трудности.