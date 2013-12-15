Прямая речь

Мы в своей сфере, в области здравоохранения, делаем свои маленькие шаги и надеемся, что это тоже помогает казахстанцам почувствовать себя независимыми. Лично я и коллектив нашего центра праздничный день, 16 декабря, проведем как всегда на работе, помогая пациентам.

Хочется высказать особую благодарность лично Президенту Казахстана – Нурсултану Назарбаеву за большую заботу, которая проявляется в отношении социальной сферы, в том числе здравоохранения. Это важнейший признак благополучия и стабильности страны.

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Кайрат КЕЛИМБЕТОВ, председатель Национального банка Республики Казахстан:

– День Независимости – это самый важный праздник в истории любой страны. Это наше самое главное достижение, что Республика Казахстан состоялась как суверенное государство, и сейчас, спус­тя 22 года, можно смело сказать, что мы не просто стали самодостаточной страной, но и являемся примером того, как нужно развиваться. Наша республика ­сегодня – одно из самых устойчиво развивающихся государств в мире, в последние годы мы показываем позитивный рост экономики, уровень инфляции в текущем году будет на уровне 6% – это самый низкий показатель за нашу историю. Казахстан – инициатор и активный участник интеграционных процессов, и в текущем году было немало сделано в этом направлении.

Думаю, у всех нас в эти дни должно быть хорошее настроение и нам есть что праздновать – мы живем в мире и согласии в процветающей стране. И все это благодаря тому, что Казахстан 22 года назад обрел независимость./

Александр, глава Православной церкви Казахстана, митрополит Астанайский и Казахстанский:

– День Независимости нашей республики – это большой и очень радостный для всех нас день, это праздник, который отмечают все казахстанцы, вне зависимости от своей нацио­нальности, от своего веро­исповедания. Это праздник, который объединяет весь народ Казахстана. И я хотел бы искренне, от всей души поздравить всех нас с этим важнейшим государственным праздником, пожелать всем добра, здоровья, успехов и любви к своему родному Отечеству.

Ермек АМАНШАЕВ, президент АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова:

– Поздравляю с этим прекрасным праздником всех казахстанцев. День Независимости – особая дата. Именно обретение суверенитета дало нам возможность жить в свободной стране, именно независимость позволила успешно развиваться. Сейчас мы уже вошли в 50 самых конкурентоспособных стран мира и стремимся войти в клуб 30 самых развитых государств. Наш Казахстан узнаваем и уважаем в мире. Думаю, осознавая себя как часть Казахстана, мы все проникаемся этим праздником, его особой атмосферой.

Не могу не сказать о важных для отечественного кинематографа итогах текущего года: совсем недавно мы выпустили долгожданный мегапроект, фильм о нашем Президенте «Путь Лидера». Сейчас он с большим размахом идет по всей стране, и я уверен, что эта картина завоюет тот зрительский успех и любовь, которых она достойна.

Нуржамал УСЕНБАЕВА, народная артистка Казахстана и Татарстана:

– Я бы хотела поздравить всех казахстанцев с таким важным для нас праздником – Днем Независимости. Обретение независимости открыло для нас новые возможности, особенно для людей творчества. Мы теперь сами выбираем, где нам выступать и когда, чему мы очень рады.

Сейчас у нас очень талантливая молодежь, которая достойно представляет искусство Казахстана, в том числе и за рубежом. Хочу пожелать каждому гражданину, каждой семье благополучия, удачи, радости. И еще. Поздравляю с приближающимся Новым годом, пусть он будет самым счастливым, чтобы струны души брали самые высокие и чистые ноты.

Сагила Есенжолова, Герой Социалистического Труда, поселок Коктал, Акмолинская область:

– С большим волнением и радос­тью слушала выступление Главы нашего государства. Мое сердце переполняется гордостью за свою страну и за народ. С самых первых дней независимости Президент поставил перед нами четкую цель: превратить Казахстан в процветающее государство. И сегодня о нашем государстве знает весь мир.

На долю нашего народа выпало немало трудностей. Я хорошо помню начало 90-х, когда у государства не было средств, чтобы выплачивать пенсии и зарплаты. А сейчас, спустя 22 года, у казахстанских семей есть достаток и уверенность в будущем своих детей и внуков.

В выступлении Президента прозвучала такая цифра: за годы независимости в нашей стране родилось 6 млн. детей. Это и есть один из показателей благополучия нашего государства. Президент выразил уверенность, что к 2050 году наша страна станет сильной, экономически развитой державой, где царят мир и спокойствие, где все делается для человека. Эта уверенность от Лидера нашей страны передается и всем нам, казахстанцам.

Радует и то, что забота о человеке в Казахстане всегда была и остается приоритетной. В нашем государстве спокойно и уверенно живется и ветеранам, и представителям молодого поколения. Все мы с уверенностью смотрим в завтрашний день. А долгосрочным ориентиром в построении нового государства для каждого из нас стала Стратегия «Казах­стан-2050». Главное теперь – трудиться на совесть и делать все, чтобы не подвести своего Президента.

Мадениет Сатеков, ветеран труда, Карагандинская область:

– Казахстан для многих стран мира представляет собой пример благополучия, политической и экономической стабильности, толерант­ности. Наша главная ценность – мир и межнациональное согласие. А основа всего этого, несомненно, внутриполитическая и экономическая стабильность.

Год назад Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев обратился с Посланием стратегичес­кого значения к народу Казахстана, где изложил перспективы развития нашей страны. В программном документе Стратегия «Казахстан-2050» особо подчеркивается необходимость воспитания граждан в духе нового казахстанского патриотизма. И мне, ветерану, это особенно дорого.

Нынешнее поколение достигло высокой цели, к которой наш народ стремился много столетий. Мы стали состоявшимся государством, занимающим достойное и авторитетное место в мировом сообществе. Несмотря на суровые испытания, через которые довелось пройти казахскому народу, он не потерял свое миролюбие. Мы получили возможность жить в независимой и процветающей стране, на земле которой царят мир, согласие и спокойствие. Особая ответственность возлагается на нашу молодежь. Ведь все, что делается в стране, делается во имя процветания наших детей и внуков.

Я счастлив, что мне довелось приехать на торжественное собрание по случаю Дня Независимости в нашу удивительную столицу – Астану. Ведь ее строительство, начатое по инициативе Главы государства в период, когда в международном сообществе многие сомневались в том, сможет ли Казахстан сохранить свою независимость, показало всему миру потенциал нашей страны. Целеус­тремленность и упорство нашего народа, способность казахстанцев сплотиться вокруг своего Лидера и стали основой для достижения высоких целей.

Болат ЕРЖАНОВ, ветеран-металлург, директор музея Актюбинского завода ферросплавов:

– Для меня День Независимости – самый святой праздник. Он и государственный, и семейный. При этом одно из главных достижений двух десятилетий суверенитета – это согласие более 140 народностей, проживающих в нашей стране.

Если провести сравнение с другими государствами постсоветского пространства, то Казахстан показывает одни из лучших показателей и в экономике, и в социальной сфере. По уровню инвестиционной привлекательности наша страна стала лидером среди стран Содружества. Это не может не радовать! Так же как не может не радовать то, что все граждане нашей страны с уверенностью смотрят в завтрашний день. И нет теперь важнее задачи, чем сохранить все, чего мы достигли за годы суверенитета.

Мне, как человеку старшего поколения, очень по душе то, что Глава государства постоянно подчеркивает: процветание в нашей стране возможно только благодаря самоотверженному труду. И свой вклад в достижения страны должен вносить каждый: и стар и млад. А усердия, трудолюбия и целеустремленности казахстанцам не занимать. Примером же подлинного патриотизма и самоотверженности для нас является Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев.

Прошло не так уж и много времени со дня обретения независимости, но всем теперь понятно, что Глава государства не напрасно ставил перед страной и народом такие высокие цели. Под руководством Лидера нации народ Казахстана построил новое государство. Сегодня Казахстан – сильная, независимая страна, у которой счастливое будущее.

Ольга КОРЖЕВА, актриса русского театра для детей и юношества им. Натальи Сац, Алматы:

– Для меня этот праздник радостен вдвойне. Орден «?ұрмет», который я получила из рук Президента, окрыляет и накладывает на меня большую ответственность. Счастлива, что в нашей стране большое внимание уделяется молодежи. От нее зависит, каким Казахстан будет завтра, поэтому бесспорно, что правильная и дальновидная молодежная политика – залог будущего благоденствия нашей страны.

Только то поколение, которое знает о непростой истории государства, судьбоносных решениях и свершениях великих личностей, может испытывать обос­нованную гордость за страну и быть настоящим патриотом.

Сегодня все мы выражаем слова благодарности нашему Первому Президенту – Лидеру нации, воплотившему в реальность мечты народа. Главное теперь – всем нам вмес­те сохранить и приумножить достижения нашей страны.

Нурсултан Абишевич Назарбаев – поистине творец «казахстанского чуда», человек, превративший Казахстан в процветающее современное государство. Благодаря воле Президента выросла новая столица нашей страны – великолепная Астана. И я счастлива, что у меня появилась возможность встретить праздник именно здесь, встретиться с друзьями, пообщаться с известными и очень уважаемыми людьми.

В переломные времена, когда решался вопрос не только о будущем народа, но и существовании самого государства, определяющим условием успеха стало то, что нам повезло с Лидером. Он – гарант и наших успехов, и счастливого будущего.