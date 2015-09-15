Прямая речь

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– 550-летие Казахского ханства вдохновляет поэтов, музыкантов и других деятелей культуры на создание новых произведений, посвященных истории Казахстана и этому славному юбилею. Я написал поэму «Хандық дәуiр аяқталып, жаңа дәуiр басталды…» («С завершением эпохи ханов начинается новая эпоха…»). Этой поэмой я преклоняю колени перед теми, кто стоял у истоков Казахского ханства и потому увековечил свои имена, начиная с Жанибека и Керея и завершая Кенесары. Каждому из них старался найти главные исторические характеристики. Главе государства Нурсултану Назарбаеву, как продолжателю дел великих ханов на современном этапе, я посвятил заключительные строки поэмы, в которых есть слова благодарности за возрождение и правдивое изложение истории, возвращение народу имен истинных его героев. Уверен, что независимость Казахстана – в на­дежных руках и впереди у нас – покорение новых высот на пути к достижению целей национальной идеи «Мәңгiлiк Ел».

Жибек СЫЗДЫКОВА, доктор исторических наук, заведующая кафедрой стран Центральной Азии и Африки МГУ им. М. Ломоносова:
– 550-летний юбилей образования Казахского ханства – праздник, который является общим для всего тюркского мира. Это важнейшее событие для казахского народа.
Началось все с откочевки Жанибека и Керея, ставших основателями Казахского ханства. Хорошо, что в Астане есть памятник, увековечивший их имена.
Если посмотреть на историю пос­ледних 20 лет, то достижения Казахстана просто поражают. Успехи казахского народа – это прежде всего результат мудрой политики Лидера нации Нурсултана ­Назарбаева. А дата, которую страна отмечает в эти дни, несомненно, станет значительным шагом в построении современного государства. Ведь опора на историю государственности страны значит очень много.
550-летие Казахского ханства имеет огромное значение и для мирового сообщества. Для России это тоже очень весомая дата. О ней много говорят, проводя параллели между достижения­ми тюркских государств и успехами современного Казахстана. Это актуально и в рамках интеграционного процесса ЕАЭС, ведь именно наши страны стали основой объединения.
Я живу в России, но по национальности я – казашка. И для меня эта дата дорога вдвойне. Я горжусь тем, что мои предки умели строить города и укрепления, развивали искусство и ремесла. Меня потрясает казахская устная культура.
Участие в конференции, посвященной 550-летию Казахского ханства, для меня событие знаковое, и я рада, что эта тема получит свое продолжение в стенах МГУ. С 15 по 17 ноября в Москве пройдет научно-практическая конференция «От Тюркского эля к Казахскому ханству». Участниками форума, помимо казахстанских и российских ученых, станут историки Турции, Китая, Индии, Польши и других стран.

Тимур СУЛЕЙМЕНОВ, председатель Союза дизайнеров Казахстана:
– Мы всегда должны знать, в каком культурно-историческом, духовном и экономическом контексте происходит наше развитие. Казахский народ объединился 550 лет назад, хотя история Великой степи тянется далеко в глубь веков. Расширение границ нашего исторического самосознания – это все равно что выход в открытый космос.

Гайса Капаков, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Западно-Казахстанской области:
– Празднование 550-летия Казахского ханства, несомненно, позволит поднять на новый уровень содержание уроков патриотизма. Опираясь на богатую историю Казахстана, его яркие, героические личности, мы имеем сегодня большие возможности для воспитания настоящих патриотов своей Родины.
Такие мероприятия, как празднование 550-летия Казахского ханства, вселяют в сердце каждого гражданина гордость за свою землю, за свой народ. В том, чего достиг современный Казахстан, есть заслуга наших предков, которые сражались, защищали свои земли и стояли у истоков Казахского ханства.
В регионе мы провели празднование 550-летия Казахского ханства на священной, исторической бокейординской земле. Праздник, в котором участвовали все районы области и гости из приграничных районов России, получился масштабным, познавательным и запоминающимся.

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