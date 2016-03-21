​Прямая речь

– За время моего пребывания в Казахстане я успел ознакомиться с подготовительной работой, которая была проведена в преддверии выборов. Накануне мы посетили участки, посмотрели, как идет подготовка к голосованию, какая ситуация создается с открепительными талонами. Вчера побывал на нескольких участках. Мои казахстанские коллеги провели большую работу по их организации. Меня обрадовало, что количество участков в Астане выросло и что все они готовы к приему избирателей. В двух словах – все необходимое для проведения выборов было сделано.

Салина СИНГХ, глава по выборам штата Мадхья Прадеш Республики Индии:

– Я полностью удовлетворена проходящим в Казахстане избирательным процессом, никаких замечаний нет. Все проходит в штатном режиме, люди очень активно приходят на избирательные участки. На высоком уровне отлажен процесс голосования, это говорит как о хорошей подготовке к выборам, так и о гражданской ответственности казахстанцев.

Абинет БИЛАЧЬЮ, наблюдатель из США:

– Я впервые в Казахстане в качестве наблюдателя. До этого работал в США. Конечно, проведение выборов в Соединенных Штатах отличается от процесса выборов в вашей стране. Но есть одно самое главное сходство – это свобода волеизъявления.

Я пришел на участок в момент его открытия и был удивлен, сколько людей в столь ранний час в выходной день пришли отдать свой голос. И ни одного недовольного лица я не видел, все шли с воодушевлением. Спокойно подходили, брали бюллетени, заходили в кабинки для голосования. Всех пришедших встречали с улыбкой. Я не зафиксировал ни одного нарушения. Выборы прошли спокойно, без замечаний.

Айвар РАХНО, член Национального избирательного комитета Эстонской Республики:

– Мы побывали на нескольких избирательных участках, и с удовлетворением хочется отметить высокий уровень организации выборов, а также активность избирателей. Оснащение участков соответствует стандартам, члены участковых избирательных комиссий подготовлены и профес­сиональны.

Евгений СЕРЕБРЕННИКОВ, первый заместитель председателя Комитета Совета федерации по обороне и безопасности МПА СНГ:

– В Казахстане выборы проходят на высоком организационном уровне. Свободно и демократично. Мне очень понравилось, что тех, кто голосует впервые, на избирательном участке встречают, поздравляют и дарят им подарки. Если бы меня спросили, какую оценку заслуживает такая организация, я бы ответил: пять с минусом! «Минус», чтобы совсем не захвалить. В целом все устроено наилучшим образом и отвечает международному стандарту.

Валерий СИМОНОВ, главный редактор российской газеты «Труд», наблюдатель от СНГ:

– В Казахстан с миссией наблюдателей приезжаю не первый раз. И Карагандинская область мне очень хорошо знакома: я в ней родился и вырос. Здесь у меня родня, много одноклассников. В мою программу наблюдателя вошли в основном города – спутники Караганды. Я побывал в Темиртау, где живут металлурги, в горняцком Абае, шахтерском городе. В них выборы прошли на хорошем организационном уровне. Всюду праздничная атмосфера. У людей хорошее настроение. Они приходили на участки, чтобы сделать точный выбор, потому что им важно иметь уверенность в будущем. За него они и голосовали: за благополучие страны, благосостояние, мир и покой, стабильность в экономике. А стабильность нужна каждой стране.

Экзам ГУБАЙДУЛЛИН, председатель ЦИК Республики Татарстан:

– Вчера с утра мы объехали более десятка участков в Астане. Должен сказать, что избирательный процесс был организован на высочайшем уровне, в соответствии с законодательством Респуб­лики Казахстан. Люди приходили очень организованно, что свидетельствует о высокой гражданской ответственности казахстанцев.

Михаил ОХЕНДОВСКИЙ, председатель ЦИК Украины:

– На посещенных нами избирательных участках голосование происходило чрезвычайно активно, при этом спокойно и организованно, а также в соответствии с законодательством Казахстана и общепризнанными международными избирательными стандартами. Необходимо отметить высокий уровень подготовки членов участковых избирательных комиссий, которые были полностью сформированы и своевременно приступили к работе.

Нам особенно приятно было отметить, что каждый член комиссии прекрасно знаком со своими обязанностями. Конечно, были и небольшие досадные несоответствия, не хотел бы говорить слово «нарушения». К этому можно отнести наличие в день выборов так называемой пассивной агитации отдельных партий и кандидатов. Но я убежден, что это ни в коем случае не повлияет на результаты голосования, не позволит поставить под сомнение свободу волеизъявления казахстанских избирателей. Также в отдельных случаях мы отмечали такие факты, как отсутствие избирателей в списке, но с удовлетворением хотелось бы сказать, что эти факты очень быстро исправлялись членами комиссии. В центральных районах Астаны таких случаев было больше, это объясняется тем, что здесь много новостроек, много людей переезжает, не успевают зарегистрироваться. В целом мы оцениваем день голосования высоко.

Игорь МОРОЗОВ, член комитета Совета Федерации России по международным делам, представитель миссии наблюдателей от ШОС:

– Мы присутствовали на участках с самого начала голосования в день выборов. Хотел бы подчеркнуть, что была заметна активность избирателей, люди приходили на участки, чтобы выполнить свою общественную миссию, свой гражданский долг. Как для международных наблюдателей, для нас также весьма важно было увидеть, на каком высоком уровне находится информационная атмосфера этих выборов, проведена работа с населением, насколько граждане подготовлены к тому, за кого и за какую партию они идут голосовать.

Кроме того, необходимо отметить, что в Казахстане все избирательные участки подготовлены в материально-техническом плане в соответствии с международными стандартами. И помимо этого, на участках соблюдаются все стандарты, которые необходимы для проведения прозрачных, открытых демократических выборов.

Проведя наблюдение на участках, представители миссии Шанхайской организации сотрудничества встретились с председателем Центральной избирательной комиссии Казахстана, чтобы обсудить ход электорального процесса и предварительные результаты наблюдения. На встрече мы пришли к общему пониманию того, что достаточно высокая явка демонстрирует активность избирателей и является результатом той работы, которая проведена в том чис­ле и избирательными органами для информирования населения. В Казахстане сделано все возможное для того, чтобы граждане страны вышли на избирательные участки, реализовали свое избирательное право. Чтобы каждый проголосовал за ту партию, которая отвечает его политическим взглядам.

Петри НУММИНЕН, член Ассоциации гражданского строительства, управляющий директор Stimulator Ltd, Финляндия

Вновь приехал в Казахстан с огромным удовольствием. Но в этот раз впервые прибыл наб­людать за выборами в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней.

Такое высокое доверие обязывает, поэтому активно ездил во время выборов по многим избирательным участкам. Тем более что мне было приятно встречаться с людьми – везде звучала музыка, царила праздничная атмосфера. В отличие от вас в Финляндии во время выборов никогда и нигде не включают музыку. Видимо, финны по натуре более суровы. А в остальном могу сказать, что состоявшиеся у вас выборы имеют очень много схожих позиций с европейским выборным процессом. Мне это импонировало, тем более что никаких нареканий за целый день не возникло, все проходило в пределах законодательных норм.

Елена ОРЛОВСКАЯ, начальник управления по работе с территориями ЦИК Российской Федерации, международный наблюдатель миссии СНГ:

– Члены нашей делегации побывали на избирательных участках Усть-Каменогорска, а также городов Семея, Зыряновска, Риддера. Накануне дня проведения выборов мы знакомились с работой избиркомов в Глубоковском и Уланском районах ВКО.

В целом выборы на востоке Казахстана прошли на высоком организационном уровне и в соответствии с законодательством РК. К примеру, когда в половине восьмого утра мы прибыли на один из участков областного центра, там уже проголосовало 3,5% избирателей. Очень хороший показатель, и такая же явка была в тот день практически повсеместно.

Что касается лично меня и других российских коллег, работавших в качестве наблюдателей на выборах в Мажилис Парламента РК, для нас это, безусловно, ценный опыт. В эти дни в нашей стране ведется активная подготовка к выборам депутатов в Государственную Думу РФ.

Рашид БЕКБАСАРОВ, член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики:

– Я представляю миссию наблюдателей от СНГ и ШОС и конкретно от Кыргызской Рес­публики. В день голосования с самого открытия побывал на нескольких избирательных участках. Лично меня удивило, что в 7 часов утра уже были избиратели.

На следующим участке – в Назарбаев Университете – всего лишь за 50 минут проголосовали 400 человек. Люди активно принимали участие в процессе, выборы прошли в штатном режиме, все участки были соответствующим образом подготовлены, наличествовало достойное информационное обеспечение. Все методические материалы, памятки разработаны и изданы в хорошем качестве. Подготовка к выборам прошла очень серьезно, и у меня никаких претензий к голосованию не имеется.

Еще удивило, что активно принимают участие в голосовании пенсионеры. Главный источник власти – народ, и мы имеем возможность наблюдать это на выборах в Казахстане.

Ольга КОЛОМИЙЦЕВА, наблюдатель от миссии СНГ:

– На тех избирательных участках, которые мы посетили, нарушений не было. Мы интересовались мнением наблюдателей, они также не зафиксировали нарушений. Впечатления у нас только положительные.

Процесс выборов везде организован, во-первых, в рамках закона, а во-вторых, очень достойно. К порядку оформления помещения, организации процесса выборов, выдачи бюллетеней претензий нет. Но если не касаться требований закона, то можно отметить креатив, с которым подошли некоторые избирательные комиссии к оформлению помещений. Отдельные участки выглядели очень нарядно, на некоторых мы увидели женщин в национальных казахских костюмах – для нас это было необычно и интересно.

Ойбек ДЖУМАЕВ, международный наблюдатель от миссии ШОС:

– Три дня мы находимся в Казахстане и вчера с раннего утра наблюдали за ходом выборов в Мажилис Парламента РК и маслихаты всех уровней в Акмолинской области.

Прежде всего скажу, что они повсеместно начались своевременно: избирательные участки гостеприимно распахнули двери перед акмолинцами в семь часов утра. При этом следует подчеркнуть, что люди продемонстрировали высокую активность. Это было заметно везде, где мы побывали. Посетили же мы более десяти избирательных участков в Щучинске Бурабайского района и в Кокшетау. К урнам для бюллетеней идут представители всех возрастов и слоев населения. Что важно, избирательным правом активно пользуется молодежь.

Отрадно, что для избирателей повсеместно соз­даны все условия: выборы проходят в демократической обстановке, сопровождаются праздничной атмосферой, что благотворно сказывается на настроении людей. Можно с уверенностью сказать, что выборы в регионе проходят в соответствии со всеми требованиями национального законодательства и международных норм.

Весьма символично, что выборы в республике проходят в канун Наурыза, который и у нас в Узбекистане, и для всех народов Востока является знаковым празднеством. От всей души хочется пожелать народу Казахстана всего самого наилучшего, мира, стабильности, благополучия и прогресса. Процветания вашей республике!

Фарид ДАМИРАЛИ, международный наблюдатель от Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Азербайджан):

– Вчера в Кызылординской области в составе второй группы международных наблюдателей от Совета сотрудничества тюркоязычных государств я посетил примерно 12 участков. Очень положительно отношусь к тому, что практически на всех избирательных участках наблюдатели представляли все партии страны, участвующие в выборах, что они вместе выполняли общую работу.

Хочется подчеркнуть, что мы увидели на выборах очень высокую явку и оптимистичный настрой избирателей. Мои коллеги справедливо отмечают, что кызылординцы пришли на выборы как на праздник. Нужно отметить и высокий уровень организации избирательной кампании. Для удобства голосования граждан было сделано все необходимое.

Пользуясь возможностью, хочу поздравить казахстанцев в праздником Наурыз и пожелать здоровья и всего наилучшего.

Елена ЛЮБУШКИНА, международный наблюдатель от миссии СНГ (Россия):

– Посетив ряд избирательных участков, хочется отметить высокую активность жителей региона, а также хорошую организацию проведения самих выборов. Понравилось, что люди приходили с детьми, полным семейным составом. А это значит, что растет новое поколение, которое на очень хорошем патриотическом примере в будущем будет относиться к подобным политическим событиям и государственным вопросам так же с большим вниманием.

Надо сказать, что выборы проходили открыто и прозрачно, они имели большую демократичес­кую основу. Уверена, что в целом это событие в Казахстане повсеместно прошло на высоком уровне. Что касается замечаний и нарушений, то я ничего подобного не зафиксировала. Остались только положительные эмоции от выборного процесса. Особенно приятно было видеть улыбки на лицах избирателей, которые свидетельствовали о том, что в Казахстане выборы – это большой праздник, праздник с высокой гражданской ответственностью.

Валерий ФЕДОРОВ, генеральный директор ВЦИОМ, наблюдатель от СНГ:

– Более 10 лет имею опыт наблюдения за выборным процессом в разных странах. В Казахстане второй раз. Впервые был здесь во время президентских выборов в 2015 году. В этот приезд мы посетили 5 избирательных участков в Караганде, Шахтинске и поселке Долинка.

Персонал избирательных участков хорошо подготовлен, знает дело. Активность граждан достаточно высокая. Особых очередей не заметил, но и пустоты на участках тоже нет. Хорошо, что урны прозрачные. Это работает, в том числе психологически.

Я бы сказал, что выборы в Казахстане проходят очень организованно. Дисциплинированно, аккуратно, спокойно. Чувствуется, что для людей очень важна стабильность политической ситуации. Конкуренция конкуренцией, борьба борьбой, но основополагающие устои республики должны быть сохранены. И это требование избирателей с разными практическими и идеологическими предпочтениями. Поэтому никаких видимых возмущений, протестов, споров острых не наблюдается. Никаких замечаний не имею.

Юрий ОБЪЕДКО, руководитель делегации миссии наблюдателей от СНГ (Россия):

– Я четвертый раз в качестве наблюдателя участвую в выборах, проводимых в Казахстане.

В прошлом году мне посчастливилось принять участие в качестве наблюдателя на выборах Президента Республики Казахстан. Тогда я побывал в Экибастузе. В рамках нынешней электоральной кампании работал в Павлодаре. На основе своего опыта и наблюдений за ходом выборов в вашей стране и, в частности, в Павлодарской, пограничной с нами области, хочу сказать, что они выстроены четко, можно отметить высокую организацию работы избирательных участковых и окружных комиссий. Все это безупречно. На мой взгляд, у вас есть чему поучиться. Я, когда приезжаю домой и участвую в заседаниях своих участковых избирательных комиссий, привожу примеры казахстанского опыта проведения избирательных кампаний.

А еще что меня поражает – это большой процент явки избирателей. На последних выборах вашего Президента, как я помню, этот показатель достиг 98%. Это говорит о том, что люди действительно хотят исполнить свой гражданский долг. Они идут без принуждения, с хорошим настроением, желая участвовать в жизни своего государства, и чтобы на их земле всем жилось хорошо. Такая же ситуация сложилась на нынешних выборах.

На тех участках, где я побывал, у меня нет замечаний, так как все идет прозрачно и демократично.