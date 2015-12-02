​Прямая речь

– Нынешнее Послание Главы государства я назвал бы выдающимся, в нем ясно и доступно обозначены как конкретные задачи, стоящие перед нами в условиях меняющегося мира, так и пути преодоления трудностей, связанных с глобальным кризисом.

Как сказал Глава государства, на наших глазах возникает новая глобальная реальность с новыми возможностями и рисками. Сегодня на экономику Казахстана негативно влияет множество внешних факторов, и в первую очередь обвал на мировых рынках.

Но мы, казахстанцы, верим в своего Президента и в то, что под его руководством наша страна вновь сумеет преодолеть сложности. Что для этого нужно? Прежде всего, и я в этом уверен, необходимо быть патриотом. Говорю это как человек военный, занимающийся воспитанием подрастающего поколения. Только человек, искренне любящий свою Родину и преданный ей, будет неравнодушным к ее дальнейшей судьбе и постарается сделать все от него зависящее для процветания страны.

А конкретные задачи на сей счет обозначены в новом Послании. Это и антикризисные меры, и стабилизация финансового сектора, и приватизация. А еще очень важна и своевременна инициатива Главы государства о бесплатном профессионально-техническом образовании. Этот шаг позволит со временем изменить ситуацию, связанную с нехваткой представителей рабочих специальностей.

Балбупе ИРТАЕВА, председатель территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Костанайской области»:

– За 35 лет работы в профсою­зах я видела разное отношение в нашем обществе к людям труда и рабочим профессиям. Если в годы социализма официальная идеология не только отдавала должное труженикам-производителям материальных благ, но порой искусственно возвышала некоторых по «классовому» признаку, то после перехода к капитализму авторитет рабочих профессий столь же необоснованно стал снижаться.

Впрочем, так продолжалось недолго. Глава государства настойчиво обращает внимание на значимость человека Труда. Вот и в нынешнем своем Послании народу Президент призвал ценить тех, кто печет для нас хлеб, кто варит металл, кто строит дома, убирает улицы...

Считаю очень продуктивным решение Президента сделать бесплатным, доступным для всех профессио­нальное обучение в нашей стране. Надо научиться работать так, как на лучших предприятиях мира. Имея в виду, что и самые выдающиеся ученые не обходятся без умелых рук производственников.

И надо отдавать должное лучшим умельцам-рабочим, чествовать их, показывать в СМИ, пропагандировать. В Костанайском отделении железной дороги, например, 400 лет трудится династия Ибраевых. Представляете, какой опыт они аккумулировали! И таких династий в Казахстане немало.

Роман КРАСНОЩЕКОВ, президент студенческого правительства Павлодарского государственного педагогического института:

– Один из главных пунктов Послания Президента касается реализации задач и установок по повышению конкурентоспособности страны и вхождению ее в число 30 самых развитых государств мира. А для этого необходимо особое внимание уделять качеству образования.

«Самыми главными ресурсами, необходимыми для жизни, будут знания», – подчеркнул Нурсултан Назарбаев. При этом государство не декларирует новые подходы, а предпринимает конкретные шаги. В частности, в Послании Президент отметил, что с 2017 года в стране будет введено бесплатное профессиональное техническое обучение.

Мы, нынешняя молодежь, не видели межэтнических войн и конфликтов, разрухи 90-х годов. Многие воспринимают стабильность и комфортную жизнь в Казахстане как нечто само собой разумеющееся. Но надо понимать: мы ответственны за будущее своей Родины, а потому должны осознавать свой долг перед государством.

В частности, как подчеркивает Президент, широкие возможности для молодых открывает программа «Нұрлы жол».

Темп динамичного развития Казахстана, заданный Лидером нации Н. Назарбаевым, требует наличия образованных, талантливых, креативных молодых людей, способных достойно встретить самые сложные вызовы современного мира. Чтобы найти себя и правильно определить место в жизни, необходимо ответить на главные вопросы: в чем больше всего нуждается сегодня моя страна, чего она ждет от меня, на что я способен, в какой области деятельности могу полнее раскрыть себя?

Тлеген МАТКЕНОВ, начальник ДВД Костанайской области, генерал-майор полиции:

– В Послании Президента Нурсултана­ Назарбаева заложен мощный стимул улучшения работы во всех сферах. «Глобальная ситуация быстро меняется, наступает другая эпоха. Наступает время испытаний, когда нужно сплотиться и трудиться в поте лица», – отмечает Глава государства.

В Послании заложены конкретные механизмы последовательной реализации Плана нации «100 конкретных шагов». Президент вновь ставит перед казахстанцами высокие цели, которые, несомненно, достижимы.

В сложившихся условиях полицейским предстоит выполнение задач, поставленных Главой государства, прежде всего по обеспечению верховенства закона и соблюдению конституционных прав граждан. Уже с нового года начинает работать местная полиция. Благодаря реформированию правоохранительной системы и внедрению новых подходов в работе в нашем регионе снижено количество тяжких и особо тяжких преступлений. Сократились случаи вымогательства, грабежей, хулиганства, правонарушений на улицах и в общественных местах.

Президент страны отметил, что «сегодня многое зависит от нас, начавших реализовывать наш Великий Казахстанский путь и идею «Мәңгілік Ел». У нас есть стратегии действий на долгосрочную, среднесрочную и ближайшую перспективы». Дело теперь – за добросовестным исполнением.

Ербол КАЙРАНБАЕВ, заместитель директора Палаты предпринимателей Атырауской области:

– Послание Главы государства «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» – это своевременный ориентир, обозначающий план конкретных действий в условиях нынешнего времени, и потому вселяет уверенность в завтрашнем дне.

Практически через все Послание проходит красной нитью поддержка МСБ. Мы наглядно видим, какую большую роль отводит Президент малому и среднему бизнесу. В том числе, например, говоря о бесплатном профессионально-техническом образовании. Ведь малому бизнесу особенно важны подготовленные рабочие кадры, такие как слесари, токари, строители, пекари. Я считаю, что это серьезно увеличит количество субъектов малого бизнеса, а также поднимет качество выпускаемой продукции и предоставляемых услуг.

Кроме того, упрощенная процедура банкротства даст предпринимателю еще больше маневров для сохранения рабочих мест, активов, объемов. Это также позволит субъекту бизнеса, исправив ошибки, вдохнуть новую жизнь в действующее производство.

Президент очень точно отметил, что повышение налогов не является выходом из ситуации, когда наблюдается дефицит бюджета. Правительство должно думать не над увеличением ставок налога. Первоочередной задачей Правительства, акиматов и НПП в том числе должна стать работа по увеличению субъектов МСБ. Поднять налоги и тем самым пополнить бюджет – это очень просто. Надо увеличивать количество предпринимателей, тогда, естественно, пополнится и бюджет, увеличатся количество рабочих мест и ассортимент товаров казахстанского производства.

Мы приложим все усилия для успешной реализации поставленных Главой государства задач.

Ерболат БЕКТЕМИРОВ, первый заместитель председателя Атырауского областного филиала партии «Нур Отан»:

– Президент Нурсултан Назарбаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, поручил членам партии «Нур Отан» проконтролировать каждый тенге, затрачиваемый на реализацию государственных программ. Глава государства подчеркнул, что озвученные в Послании инициативы подкреп­лены финансовыми средствами – на реализацию важных задач по индустриализации и решению социальных программ предусматривается 7,5 трлн тенге. Это внушительная сумма, поэтому нам предстоит усилить контроль за расходованием средств.

Члены регионального филиала партии «Нур Отан» мобилизуют общественность для этой цели. Через различные площадки, существующие в партии, – фракцию и общест­венные советы – мы наладили не просто контроль, но и обратную связь с населением. Опыт у партийцев есть – с начала принятия Государственной программы по индуст­риально-инновационному развитию в регионе введен в строй 41 проект общей стоимостью почти 100 миллиардов тенге. Создано более 3 тысяч рабочих мест. Общественный совет при партии на постоянной основе ведет мониторинг реализации проектов. Уверен, поставленная Елбасы задача по эффективному расходованию каждого тенге будет выполнена.