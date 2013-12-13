Прямая речь

Отрадно, что казахстанские специалисты сумели создать настоящий шедевр, им не помешала огромная ответственность, которую они, несомненно, чувствовали.

Гульмира НУГУМАНОВА, ведущий специалист отдела развития областной универсальной научной библиотеки им. Абая, Семей

Рабочие руки

Наш Президент не стесняется того, что он вышел из рабочих и всего достиг своими руками и упорным трудом. В кинофильме есть эпизод, когда он в составе казахстанской делегации был в Финляндии. Там же была американская журналистка, с которой Нурсултан спорил о коммунизме и социализме. Поэтому она не поверила, что Назарбаев, простой молодой металлург, вот так вот запросто представляет свою республику за рубежом. Она решила, что он не рабочий, а сын большого партийного босса. Тогда наш будущий Президент показал ей с гордостью свои натруженные, обожженные металлом руки.

Я заканчиваю Павлодарский нефтегазовый комплекс. Накануне просмотра фильма сдал экзамены, и впереди у меня практика и защита диплома. Я тоже буду стараться работать хорошо, поступить в институт и стать специалистом высокого класса. И так же не отступать перед трудностями, как это делает Нурсултан Абишевич и в кино, и в жизни.

Артем ГОРБУНОВ, выпускник нефтегазового колледжа, Павлодар

Ждал продолжения

Я смотрел фильм «Небо моего детства» и с нетерпением ждал следую­щую картину – «Путь Лидера». И вот она вышла на широкий экран. Такое ощущение, что ты сам находишься рядом с Президентом, полный эффект присутствия. Вот родное село Нурсултана Назарбаева, где можно увидеть детство Главы государства. Вот рабочие будни, и ты с восхищением и трепетом всматриваешься в мощную реку металла. Вместе с Президентом ты словно проходишь весь этот путь, сочувствуешь, сопереживаешь, радуешься успехам. После просмот­ра картины, уверен, не только у меня, но и у всех казахстанцев уважение к нашему Лидеру нации, нашему Президенту только усилилось. Я думаю, что молодое поколение независимого Казахстана будет стремиться достичь тех вершин, которых достиг наш Лидер нации Нурсултан Назарбаев. Для меня он пример для подражания во всем.

Талгат АДИЛ, житель Актау