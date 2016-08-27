​Прямая речь

. И это очень здорово, что государство у нас уделяет такое большое внимание развитию спорта, взрослого и детского, поддерживает его на разных уровнях, вкладывает огромные средства, поощряя заслуживших. Я отношу себя к самым ярым болельщикам, потому и старалась не пропускать телевизионных трансляций соревнований из Рио с участием наших олимпийцев, несмотря на большую разницу во времени. Смотрели и переживали всей семьей, порой не сдерживая эмоций, верили и надеялись на успех. Очень нравится легкая атлетика, и я, конечно, больше всего «держала кулачки» за свою землячку Ольгу Рыпакову, которая завоевала «бронзу», – все равно это очень хороший результат, и мы от всей души поздравляем ее с такими успехами. Сама я тоже занимаюсь спортом и знаю, сколько нужно воли, труда, усилий вложить в достижение победы, а уж такой уровень, как Олимпиада, и вовсе требует полной выкладки. Поэтому хочу сказать, какие же молодцы все наши бегуны, атлеты, боксеры, все, кто принес награды высокого уровня Казахстану! И даже те, кому в этот раз не удалось привезти домой олимпийский «металл», уверена, смогут себя проявить в будущем и вписать свои имена в яркий список героев спорта.

Владимир МЕТАЛЬНИКОВ, моторист 1-го автобусного парка Астаны:

– Значение ­побед ­наших олимпийцев очень велико – они поднимают нашу страну на все более высокий уровень. Олимпиада показала уровень развития спорта в нашей стране. А это, в свою очередь, свидетельство того, каких высот достиг в целом Казахстан в своем социально-экономическом развитии. Благодаря этим победам Казахстан в мире узнают все больше. Пусть будет побольше таких праздников, как сегодня, по случаю новых побед наших спортсменов.

Гульбагдат КУСАИНОВА, работница ГККП «Астана су арнасы»:

– Мы все рады за наших спорт­сменов. Вся страна за них болела, и они не обманули наши ожидания. Конечно, им было непросто, каждая медаль доставалась в тяжелейшей борьбе. Как известно, на соревнованиях такого уровня не бывает слабых соперников. Победа наших олимпийцев – это большая гордость для всей страны, для всего народа Казах­стана. Будем болеть за наших и на других олимпиа­дах, чтобы было у нас побольше таких успехов!

Талгат ИБРАЕВ, исполнительный директор ТОО «Деловой мир «Астана»:

– Я в прошлом занимался боксом, поэтому с удовольствием смотрел Олимпийские игры вместе со своей женой и тремя дочерьми, старшей из которых всего 9 лет. Искренне болел и переживал, когда выступали наши спортсмены. Я очень рад тому, что олимпийцы сумели показать высокие результаты на соревнованиях. Своими успешными выступлениями они доказали, что спорт в нашей стране занимает очень важное место. Состоялось торжественное чествование спортсменов у монумента Байтерек, и я уверен, что подобные мероприятия мотивируют олимпийцев, так как они чувствуют поддержку и поистине всенародную любовь казахстанцев. Они – спортсмены – пример для молодого поколения и гордость для старшего. Важно сказать, что и вклад нашего Президента в спортивную сферу огромен, он всячески поддерживает ее развитие.