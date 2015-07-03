Прямая речь Свежий выпуск 458

– Когда я впервые приехал в Астану, а это было в 2006 году, город выглядел совершенно по-другому. Многие объекты, которые сегодня составляют достопримечательности столицы, находились на стадии создания. Тогда одним из главных символов города был Байтерек. С тех пор по долгу своей деятельности я практически ежегодно посещаю Астану и каждый раз вижу, как город меняется на глазах, растет не только в плане увеличения масштабов, но и становится динамичным современным привлекательным центром для развития бизнеса и инвестиций.

Нынче я участвовал в VIII Астанинском экономическом форуме, на котором одной из важнейших тем стал Великий шелковый путь, возрождение которого является шансом для объединения развитых и развивающихся стран. В ходе визита у меня была возможность ознакомиться со строительством объектов международной выставки «ЭКСПО-2017». Сам проект я бы назвал очень амбициозным, а ее тему «зеленой» экономики – актуальной в глобальном плане.

Однако не меньше впечатлили озвученные на форуме Нурсултаном Назарбаевым предложения по послевыставочному использованию объектов для создания крупного финансового центра «Астана». Тем самым Президент Казахстана вновь проявил себя дальновидным руководителем и политиком, взвешенные решения которого направлены на дальнейший подъем экономики страны, достижение новых высот и укрепление ее позиции на мировой арене.



Ван ХАЙЯНЬ, профессор университета, Шанхай (Китай):

– Я с большим удовольствием приезжаю в Казахстан. Это не только наш близкий сосед, но и надежный торгово-экономический партнер, возглавляемый очень мудрым руководителем. Так считаю не только я, многие мои земляки в Китае очень уважают Нурсултана Назарбаева за то, что он ведет свою страну по пути сохранения мира, повышения благосостояния народа и уровня жизни, стабильного социально-экономического развития.

Тот факт, что в Казахстане живут в мире и согласии более 130 национальностей – яркое тому свидетельство. Миролюбивых принципов придерживается страна и во внешней политике. Дружеские, взаимовыгодные отношения, особенно в торгово-экономической, гуманитарной сфере, Казахстан выстраивает не только с соседями по Центрально-Азиатскому региону, но и с другими государствами. И конечно, особо хочется сказать о столице – Астане, которую можно назвать чудом, совершенным Казахстаном. Это один из самых красивых городов, который отличает не только архитектурное стилевое разнообразие, но и особая атмосфера, заряжающая позитивом и неиссякаемой энергией.



Дмитрий ПАНКИН, председатель правления Евразийского банка развития:

– В Астане первый раз я был в 2004 году. Конечно, огромные впечатления производят изменения, произошедшие за это время в казахстанской столице. Да и все мои друзья и знакомые соглашаются: сегодняшний облик города не сравнить с тем, каким он был 10 лет назад. Раньше была слабо развита инфраструктура, здания в основном официальные, людей на улицах не так много было. Сегодня мы видим множество ресторанов, торговых, фитнес-центров. Другое дело, что не всегда находишь время для их посещения. Словом, Астана сегодня – современный, комфортный, красивый город, удобный для работы и проживания.



Кристина ВОЛЬФ, жительница Люксембурга:

– В апреле нынешнего года я впервые была в Астане. Когда у меня появилась возможность остаться на выходные в столице Казахстана, я сразу же согласилась. Мне очень хотелось посмотреть главный символ Казахстана – его столицу.

Пробыв там неделю, увидев самые главные места и достопримечательности, могу сказать, что Астана – это настоящее чудо, безумно красивый и современный город!

Я была удивлена тем, как он с легкостью воссоединяет разные культуры и национальности. В Астане есть все – европейская кухня, американские бренды, арабская архитектура. Должна сказать, что именно поэтому почувствовала себя в Астане как дома – в Европе.

Во время моей работы в Казахстане увидела очень много казахстанских городов, но самые сильные впечатления на меня произвела, конечно, Астана – молодая, меняющаяся на глазах столица, город будущего, гордость Казахстана!

Это заслуга Президента Нурсултана Назарбаева, который принял мудрое решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу и уже четверть века ведет миролюбивую, дружественную и интернациональную политику. Глядя на актуальные события и мероприятия в Астане – Евразийский медиафорум-2015, EXPO-2017 и другие, могу с уверенностью сказать, что Казахстан будет процветать в дальнейшем именно благодаря своей столице – Астане!



