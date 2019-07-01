Прямая речь

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Мейрамхан Жапек, руководитель столичного бюро фонда «Ақжүніс аналар»:

– Полностью поддерживаю решение Президента Касым-Жомарта­ ­Токаева о снижении долговой нагрузки отдельным категориям населения. Такой документ весьма своевременен для многодетных, а также оставшихся без кормильца семей. Приведу несколько примеров, чтобы показать, что кредиты списывают действительно нуждаю­щимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию гражданам.

Так, в Жамбылской области многодетная женщина вместе с мужем оформила кредит. Затем муж трагически погиб в ДТП, поэтому вовремя рассчитаться с займом не смогла, к тому же быстро начала расти пеня, которая практически удвоила долг... В этом конкретном случае поддержка государства носит точечный характер и оказалась весьма кстати, так как семья стала испытывать большие финансовые трудности.

Еще один случай. В Карагандинской области, не дождавшись выплат от государства после наводнения, человек взял кредит и отремонтировал свой дом. Однако вскоре заболел, перенес инфаркт, в результате просрочил выплаты. В таком случае, считаю, государство своевременно окажет ему поддержку, списав кредитные долги.

Также знаю случаи, когда женщины брали кредиты на неотложное лечение своих детей за границей, так как наши врачи ничем не могли помочь. В итоге эти матери спасали своих чад, но не смогли вовремя оплачивать кредиты.

И таких примеров очень много. Поэтому Президент Касым-Жомарт Токаев оказал очень большую материальную и моральную поддерж­ку нашим гражданам, особенно многодетным матерям и малообеспеченным семьям.

Естественно, мы разъясняем женщинам, что списание кредитов – случай исключительный и беспрецедентный. Нельзя все время полагаться на помощь государства в уплате долгов, нужно работать самим, рассчитывать на свои силы. С другой стороны, продуманные и постоянные меры социальной поддержки разных категорий граждан со стороны органов власти также необходимы и важны. 

Аскар Ниязов, руководитель управления по делам социальной защиты отдельных категорий граждан Министерства труда и социальной защиты населения РК:

– Указ Президента является важным шагом по исполнению предвыборной платформы Главы государст­ва Касым-Жомарта Токаева. Он свидетельствует о преемственности со­циальной политики Президента с многолетним курсом Елбасы Нурсултана­ Назарбаева, ориентации на рост ­социальной защиты населения.

Следует отметить, что кредитные долги списывают уязвимым категориям населения – многодетным, малообеспеченным гражданам, инвалидам. Они брали эти кредиты не от хорошей жизни, а по острой необходимости: на лечение, на продукты питания, теплую одежду, а в дальнейшем в связи с отсутствием доходов не смогли их выплачивать. Данная акция проводится в первый раз с момента объявления независимости, является беспрецедентной и разовой. Далее будут приниматься другие меры по увеличению доходов и социальной защиты уязвимых слоев населения. Конкретные механизмы разового списания задолженности должен разъяснить Национальный банк РК. 

Камила Ковязина, эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК – Елбасы:

– В последнее время проблема закредитованности населения в Казахстане стала очень острой. Причем здесь стоит учитывать важный нюанс: если одни граждане брали займы действительно на неотложные нужды – покупку лекарств, угля, зимней одежды, то другие – для покупок, без которых, в принципе, можно было и обойтись.

На мой взгляд, ни в коем случае нельзя развивать у населения ощущения иждивенчества, создавать иллюзию, что кредит можно взять в любой момент, а потом не возвращать. Поэтому считаю, подобная акция по списанию кредитов должна быть разовой.

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