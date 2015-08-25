Прямая речь

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– Отпуск тенге в свободное плавание – вполне прогнозируемое решение в текущей ситуации. В мировой экономике в последнее время наблюдается финансово-экономический кризис, в 2015 году существенно подешевели валюты многих стран, и мы вынуждены были поступить аналогично, чтобы поддержать своих товаропроизводителей, оказавшихся в сложной ситуации.
Рыночный курс национальной валюты укрепит возможности в развитии производителей, повысит доходы, сохранит валютные резервы страны. Сегодня товары наших предприятий вполне конкурентоспособны. В нашей семье предпочтение отдается местной продукции, благо за последние годы значительно выросли ее качество и ассортимент, так что выбор весьма богат. И руководство страны приняло правильное решение, поддержав наш бизнес, сохранив наши рабочие места, наши товары.
Отрадно было услышать и о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы на год раньше запланированного. Причем в следующем году зарплаты у нас вырастут значительно – на 27%. Мы одобряем решение Лидера нации, принятое в непростое время. Верим, что испытание и этим кризисом Казахстан успешно преодолеет и выйдет из него более сильным государством.

Александра КОШКИНА, исполнительный директор общественного фонда «Развитие молодежного предпринимательства»:
– Переход Казахстана к свободному курсу национальной валюты является вынужденной мерой и других альтернатив нет. Думаю, когда в мире царит экономический кризис, наша страна так же должна реагировать на мировые тенденции, чтобы уберечь и отечественный бизнес, и Национальный фонд.
Руководители предприятий, местные власти, представители банковской сферы прекрасно понимают сложившуюся ситуацию и дают разъяснение. Ведь благодаря восстановлению конкурентоспособности страны мы сможем сохранить рабочие места на предприятиях, а также социальные обязательства – пенсии и пособия, которые, я уверена, в любом случае будут выплачиваться своевременно.

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