Прямая речь

– На традиционной весенней встрече с представительницами женской общественности Президент и в своем выступлении, и общаясь со всеми дамами, приехавшими из всех регионов нашей страны, огромное внимание уделил вопросам заботы о детях. Это действительно очень важно, потому что все, что мы сегодня делаем, в том числе и на высоком государственном уровне, – все это для наших детей, для будущих поколений казахстанцев.

Как уполномоченный по правам ребенка, я хочу сказать, что в Казах­стане есть и политическая воля, и все возможности у соответствующих структур для того, чтобы защищать наших детей и их права, решать все имеющиеся проблемные вопросы. Казахстан станет для всего мира примером страны, где права ребенка ставят на первый план. Я полностью разделяю мнение Президента о том, что общество должно, начиная с бытовых вопросов, проявлять к ребенку уважение. Если мы хотим, чтобы маленький казахстанец вырос настоящим патриотом, стал человеком с активной гражданской позицией – он должен с самого раннего возраста видеть заботу и уважение со стороны государства, понимать, что его любят и заботятся о нем все граждане страны. Только в этом случае он сам, став взрослым, будет с уважением относиться и к стране, и к согражданам.

Большое спасибо Президенту за то, что он это понимает и держит в поле внимания все связанные с детьми вопросы.

Мадина Абылкасымова, вице-министр национальной экономики:

– Как сказал Глава государства, без активного участия женщин в экономической, политической и социальной жизни невозможно достижение поставленных Казахстаном высоких целей, в том числе по вхождению в число 30 развитых стран мира. Президент особо подчеркнул роль и важность участия женщин во всех выдвигаемых им реформах и инициативах. На встрече в Акорде присутствовали представительницы самых разных профессий, практически всех сфер жизни общества, и каждая на своем поприще добилась впечатляющих успехов. Это прекрасный показатель того, что казахстанские женщины ответственные, трудолюбивые. Вместе мы вносим большой вклад в развитие нашей страны, и нам по плечу любые задачи.

Встреча с Президентом страны в такой неформальной обстановке накануне праздника – это очень яркое событие. Мы все были впечатлены и воодушевлены этой беседой, получили от Главы государства большую поддержку, заряд бодрости и вдохновения для того, чтобы продолжать, каждая на своем участке, трудиться для процветания Казахстана.

Салтанат Бакаева, актриса Академического драматического театра им. М. Ауэзова:

– Прежде всего хотела бы поблагодарить Президента за поддержку творческой молодежи в Казахстане. Я с детства мечтала быть актрисой и упорно шла к своей цели. Сейчас работаю в одном из лучших театров нашей страны.

Конечно, в жизни бывают моменты, когда многое решается по стечению обстоятельств. Мне посчастливилось встретить замечательных людей на своем пути. Очень помогала мой педагог Роза Рымбаева. Она поверила в меня, и я стараюсь оправдать ее ожидания. Всем казахстанским женщинам я хотела бы пожелать терпения и целеустремленности, потому что если у тебя есть мечта и ты упорно трудишься, все обязательно сбудется.

Ирина Седова, директор сельской школы в Восточно-Казахстанской области, член АНК:

– Являясь директором школы, я постоянно совершенствую знание казахского языка. Считаю, что это долг каждого казахстанца. Параллельно занимаюсь изучением английского, так как трехъязычное образование – один из приоритетов Послания Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Кроме того, я прикладываю максимум усилий, чтобы внести свою лепту в развитие образования. Представителям нашей сферы необходимо делать упор на выполнение приоритета Третьей модернизации по развитию человеческого капитала.